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Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска

19:15 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Детские площадки заполнены людьми. Хотя правила самоизоляции предписывают до 30 апреля всем сидеть дома, выходить только за продуктами, вынести мусор и прогулять собаку. Передвигаться по городу можно только со справкой, выданной работодателем.

Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска
Во дворе на ул. Рогачева гуляют и взрослые, и дети
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска

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— Ежедневно (в течение всего дня) в период самоизоляции во дворах, на детской площадке между домами №18 и 18А по ул. Рогачева происходит массовый выгул граждан, — сообщили в «Курьер. Среда. Бердск» горожане 5 апреля.

Авто подтвердил свои слова фото с «места происшествия». Бердчан возмущает то, что одни сознательные граждане соблюдает режим самоизоляции и сидят дома, а другие используют вынужденные выходные для прогулок и занимаются обычными делами. В том числе выводят на прогулку детей. И сами сидят на на небезопасном друг от друга расстоянии.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Травников продлил самоизоляцию до 30 апреля в Новосибирской области.

Глава региона 4 апреля подписал постановление: всем сидеть дома, не приближать ближе полутора метров, кроме такси, выходить можно только за продуктами, вынести мусор и прогулять собаку на расстоянии не дальше 100 метров.

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции — он продлен до 30 апреля. Его строгое соблюдение необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона.

Правила самоизоляции

Все ранее утвержденные ограничения доступа людей и транспорта на территории Новосибирской области также будут продлены. Напомним, что новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Места проживания (пребывания) предписано не покидать за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента РФ и правовыми актами Правительства Новосибирской области. В списке исключений также вынос отходов до ближайшего места их накопления, а также выгул домашних животных на расстоянии не превышающим ста метров от места проживания (пребывания).

Постановлением утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней. Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, за исключением обозначенных в Указе Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 и в правовых актах Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер.

Детские сады на территории Новосибирской области продолжают работать в режиме дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников тех предприятий, организаций, чья деятельность не приостановлена.

Органам местного самоуправления совместно с юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне глава региона заявил о том, что с 6 апреля выходят на работу промышленные предприятия и строительные компании. Предприятия Бердска начнут работать, но постановление на эту тему еще готовится в администрации города.

Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска

Нарушают режим самоизоляции в Бердске

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От редакции

Вы сидите дома?

Boeing 777-300ER, 05 апреля 2020 15:23
Нет, не сижу. И сидеть не собираюсь. Вируса этого не боюсь, он не страшнее гриппа. Сейчас в 5 часов гулять пойду.
Аноним, 05 апреля 2020 16:06
Обычно такие смелые потом громче остальных стонут: прошу помогите, сделайте что-нибудь!
А ты двенадцатый в очереди на ивл
Евгений, 05 апреля 2020 16:12
Вас просто это не коснулось. Не клюнул пока петух в одно место
Жители города, 05 апреля 2020 18:34
У нас что собаки лучше детей?!!!
Аноним, 05 апреля 2020 15:52
А ловлю рыбу, кто мне справку даст, водяной или русалка ?
Аноним, 05 апреля 2020 16:05
Обычная вирусная пневмония. Она в ноябре декабре уже большая волна была. Правда никто не писал про это. Гуляли, гуляем и будем гулять.
Аноним, 05 апреля 2020 19:24
Пневмония и туберкулез - характерное заболевание для наших широт. Сибирякам противопоказано заключение в квартирах и малоподвижный образ жизни. От самоизоляции польза превышает все последующие осложнения?
Аноним, 05 апреля 2020 16:25
НВР:
сидим..... у нас в частном доме есть чем заниматься снег уже сошел и во дворе и на огороде ..Нам повезло гуляем !!
Аноним, 05 апреля 2020 16:53
НВР:
Нет
Махновец, 05 апреля 2020 17:57
В стране самоизоляция а не карантин. Не путайте Гоголя с Гегелем. Слово КАРАНТИН закреплено юридически. Слово САМОИЗОЛЯЦИЯ говорит само за себя.
При карантине или ЧС государство объявляет форс мажор и все договора теряют силу, включая ипотеки. Гарантом исполнения обязательств становится государство, оно отвечает за все и берет на себя удержки.
При изоляции, Вы сидите дома без работы и денег, и сами отвечаете за свои финансовые риски.
Вот и вся арифметика.
Жители города, 05 апреля 2020 18:38
На самоизоляции должны сидеть люди приехавшие из -за рубежа,из Москвы,Питера,пожилых и имевшие тяжжелые хронические болезни.Остальных это не касается!
Аноним, 05 апреля 2020 20:06
Только потом не вините врачей
Аноним, 05 апреля 2020 20:07
НВР:
Нет и для чего сидеть, что наше государство сделало лично для меня и таких как я чтоб я спокойно сидел дома кроме того что грабят нас и врут в очередной раз?Набивая свою машну и зарубежные счета, а простой работяга пусть хоть с голоду помрёт всем наплевать на нас вот так.
Мама двух дочек, 05 апреля 2020 20:14
А разве лучше будет детям сидеть в квартире безвылазно!! Мы ходим гулять, ненадолго и недалеко, рядом с домом.
На площадках ещё сыро, просто гуляем по тротуарам.
В это время те, кто дома, открывают окна и делают влажную уборку.

С собаками значит можно гулять??!! Возле этих же домов столько с собаками гуляют.. Что по "минам" остаётся ходить...
венгерка, 05 апреля 2020 20:24
Госуслуги выслали официальное предписание: в это время "лучше гулять в малолюдных местах и только со своей семьей (если Вы все-таки решили выйти из дома, но мы очень не советуем)"... А сидеть взаперти месяц... Мы рискуем не дождаться вируса(((
Мама двух дочек, 05 апреля 2020 20:31
А тем, кто изподтишка фотографирует с балкона и строит в газету, сходите погуляйте вокруг дома, порадуйтесь весеннему теплому солнцу!! Организм Вам СПАСИБО скажет!
Аноним, 05 апреля 2020 20:38
Любители погулять, хрен с вами, гуляйте! Но вы притащите эту заразу своим близким: родителям, детям и т.д.Или вам и это по барабану?

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