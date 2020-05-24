Где обнаружили зараженных COVID-19 в Новосибирской области на 24 мая? «Чистыми» остались только 9 районов. Смотри список

Пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом лечат в больницах Новосибирска, а также везут в стационары Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. В ЦГБ Бердска зараженных больных не госпитализируют.

В Новосибирской области на 24 мая диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 2124 пациентам

По данным оперативного штаба, на 11 утра 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. 9 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2 человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год.

Всего в регионе заболевших – 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 –скончались, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В детскую больницу №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на утро воскресенья выявлено еще два зараженных коронавирусом, в том числе 8-летний ребенок. Всего в городе болеют коронавирусной инфекцией 34 человека.

На 24 мая в Новосибирской области осталось всего 9 «чистых» районов, свободных от коронавирусной инфекции. Пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявлено в Северном, Кыштовском, Венгеровском, Чистоозерном, Доволенском, Болотнинском, Купинском, Чановском и Кочковском районах.

Выявлены больные коронавирусом: Татарский, Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский и Маслянинский. Дополняют список Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск и город Обь.

В субботу к списку зараженных добавился Татарский район, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».