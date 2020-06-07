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Где проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?

15:20 07.06.2020 Фото: pexels.com
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27 территорий региона охвачены пандемией. Теперь уже 14 районных стационаров принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь лечат 219 больных. 1571 зараженный лежит в больницах Новосибирска. В Бердскую ЦГБ таких заболевших не кладут.

Где проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?
Больных COVID-19 помещают в больницы Новосибирска и 14 районых стационаров
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где проживают и лечатся зараженные коронавирусом на 7 июня в Новосибирской области?

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По данным оперативного штаба, на утро 7 июня в Новосибирской области за сутки выявили 105 случаев COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Эпидемией охвачены 27 территорий региона.

На 7 июня коронавирус обнаружен в пяти городах — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. И в 22 районах области — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах.

За последние сутки на воскресенье 13 пациентов выписаны. Скончался еще один пациент – женщина в возрасте 69 лет.

Всего в регионе зафиксировано 3546 случаев заражения коронавирусом. В том числе 230 детей. 1369 человек выписаны с выздоровлением, 41 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 571.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 133 246 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 858 жителей области, 19 733 человека сняты с наблюдения.

В Бердске за последние сутки, как и накануне, не выявили новых заболевших. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» всего с начала пандемии заразились коронавирусом 68 бердчан. В бердской ЦГБ таких больных не лечат. В городе не было смертельных случаев от COVID-19.

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