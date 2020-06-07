Скатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. В Новосибирской области — 105. В Бердске последние двое суток обошлись без заразившихся коронавирусной инфекцией, цифра осталась прежней — 68.

Стационар в Новосибирске перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом

За последние сутки на 7 июня в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщил в воскресенье Роспотребнадзор. Новосибирская область, занимавшая в субботу 17-е место, опустилась на 4 позиции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в регионе за сутки зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19. 6 июня было 107 выявленных зараженных.

В Бердске, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последние двое суток обошлись без новых заболевших. Всего в городе на 7 июня заразились коронавирусной инфекцией 68 человек.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1956

2. Московская область — 754

3. Санкт-Петербург — 340

4. Нижегородская область — 317

5. Свердловская область — 240

6. Ростовская область — 201

7. Иркутская область — 179

8. Красноярский край — 165



9. Воронежская область — 13910. Ивановская область — 12811. Архангельская область — 12212. Волгоградская область — 11913. Республика Тыва — 11814. Тульская область — 11515. Республика Дагестан — 11516. Челябинская область — 11517. Ханты-Мансийский АО — 11518. Смоленская область — 11219. Саратовская область — 11220. Орловская область — 11021. Новосибирская область — 10522. Пензенская область — 9823. Республика Башкортостан — 9624. Брянская область — 9525. Ульяновская область — 9426. Тверская область — 9327. Ставропольский край — 8928. Самарская область — 8829. Краснодарский край — 8730. Калужская область — 8031. Чувашская Республика — 8032. Республика Саха (Якутия) — 7833. Курская область — 7634. Кабардино-Балкарская Республика — 7635. Карачаево-Черкесская Республика — 7536. Рязанская область — 7337. Ямало-Ненецкий АО — 7338. Забайкальский край — 7339. Белгородская область — 7140. Ярославская область — 7041. Псковская область — 6942. Хабаровский край — 6943. Тамбовская область — 6844. Пермский край — 6845. Оренбургская область — 6446. Алтайский край — 6447. Владимирская область — 6348. Приморский край — 6249. Липецкая область — 6150. Кировская область — 6151. Астраханская область — 6052. Мурманская область — 5853. Республика Татарстан — 5454. Томская область — 5455. Республика Бурятия — 5256. Ленинградская область — 5157. Республика Мордовия — 4758. Республика Коми — 4659. Амурская область — 4560. Новгородская область — 4261. Республика Северная Осетия — 4262. Республика Марий Эл — 4263. Омская область — 4264. Республика Карелия — 4165. Калининградская область — 4066. Камчатский край — 4067. Кемеровская область — 3668. Республика Ингушетия — 3569. Тюменская область — 3570. Удмуртская Республика — 3271. Республика Адыгея — 3072. Вологодская область — 2873. Республика Калмыкия — 1974. Чеченская Республика — 1975. Сахалинская область — 1876. Республика Хакасия — 1777. Магаданская область — 1478. Костромская область — 1379. Республика Крым — 1180. Республика Алтай — 981. Курганская область — 882. Еврейская АО — 783. Чукотский АО — 484. Севастополь — 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 467673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 226 731 человек.