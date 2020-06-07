Скатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов

За последние сутки на 7 июня в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщил в воскресенье Роспотребнадзор. Новосибирская область, занимавшая в субботу 17-е место, опустилась на 4 позиции. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в регионе за сутки зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19. 6 июня было 107 выявленных зараженных.
В Бердске, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последние двое суток обошлись без новых заболевших. Всего в городе на 7 июня заразились коронавирусной инфекцией 68 человек.
Распределение по субъектам
1. Москва — 1956
2. Московская область — 754
3. Санкт-Петербург — 340
4. Нижегородская область — 317
5. Свердловская область — 240
6. Ростовская область — 201
7. Иркутская область — 179
8. Красноярский край — 165
10. Ивановская область — 128
11. Архангельская область — 122
12. Волгоградская область — 119
13. Республика Тыва — 118
14. Тульская область — 115
15. Республика Дагестан — 115
16. Челябинская область — 115
18. Смоленская область — 112
19. Саратовская область — 112
20. Орловская область — 110
21. Новосибирская область — 105
22. Пензенская область — 98
23. Республика Башкортостан — 96
24. Брянская область — 95
26. Тверская область — 93
27. Ставропольский край — 89
28. Самарская область — 88
29. Краснодарский край — 87
30. Калужская область — 80
31. Чувашская Республика — 80
32. Республика Саха (Якутия) — 78
34. Кабардино-Балкарская Республика — 76
35. Карачаево-Черкесская Республика — 75
36. Рязанская область — 73
37. Ямало-Ненецкий АО — 73
38. Забайкальский край — 73
39. Белгородская область — 71
40. Ярославская область — 70
42. Хабаровский край — 69
43. Тамбовская область — 68
44. Пермский край — 68
45. Оренбургская область — 64
46. Алтайский край — 64
47. Владимирская область — 63
48. Приморский край — 62
50. Кировская область — 61
51. Астраханская область — 60
52. Мурманская область — 58
53. Республика Татарстан — 54
54. Томская область — 54
55. Республика Бурятия — 52
56. Ленинградская область — 51
58. Республика Коми — 46
59. Амурская область — 45
60. Новгородская область — 42
61. Республика Северная Осетия — 42
62. Республика Марий Эл — 42
63. Омская область — 42
64. Республика Карелия — 41
66. Камчатский край — 40
67. Кемеровская область — 36
68. Республика Ингушетия — 35
69. Тюменская область — 35
70. Удмуртская Республика — 32
71. Республика Адыгея — 30
72. Вологодская область — 28
74. Чеченская Республика — 19
75. Сахалинская область — 18
76. Республика Хакасия — 17
77. Магаданская область — 14
78. Костромская область — 13
79. Республика Крым — 11
80. Республика Алтай — 9
82. Еврейская АО — 7
83. Чукотский АО — 4
84. Севастополь — 2
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 467673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 226 731 человек.