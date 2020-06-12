Роют котлован под новый полигон ТКО в 100 м. от кладбища Бердска на землях Искитимского района. Кто его построит? КСБ начал расследование

Директор ООО «Полигон» Денис Шалдов не отрицает, что он прокладывает дорогу к будущей свалке. «Курьер. Среда. Бердск» начал свое расследование: кому выгодно строить вторую, пустую мусорную свалку. И почему ее строят, если жители района были против?

Полигон хотят построить рядом с кладбищем Бердска

Мусорная свалка появится рядом с Бердском? Кто ее начал строить и есть ли у него на это разрешение, на эти вопросы постарался найти ответы «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, строит дорогу к будущей свалке ООО «Полигон» за кладбищем Бердска. Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Утром 12 июня известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России они выйдут в одиночный пикет на трассу Р-256 и к мэрии города.

К будущей свалке строят дорогу

Ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок у них в собственности, он находится на территории Искитимского района. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.

Бердчане против свалки!

Жители города выступили против новой мусорной свалки под Бердском. Утром 12 июня известная активистка Наталья Слесарева разослала сообщения первым лицам Бердска с тем, чтобы они ответили: что будет за городским кладбищем, куда начали строить дорогу. По ее словам, местные депутаты подтвердили, что на границе Бердска и Искитимского района заложат либо мусорный полигон, либо мусороперерабатывающий завод.

Также по данным Слесаревой, деньги и 142 гектара земли в том месте выделены под строительство крахмального завода. Ее возмущает то, что в частные руки забрали поля за бердским кладбищем.

— Если власти будут молчать, то мы устраиваем одиночный, — заявила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Слесарева 12 июня.

По ее словам, жители поселка Маяк, рядом с которым выделена территория, уже «устраивали бунт», обращались во все органы власти.

Предыстория

Местные СМИ ранее писали о предстоящем строительстве свалки. В августе 2019 года проходили публичные слушания, где жители выступили против создания полигона.



Жители Искитимского района против строительства свалки в 22 гектара, писала КПРФ на своем сайте:

«В Искитимском районе прошли публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности. Незадолго до мероприятия выяснилось, что рядом с районом планируется строительство свалки размером в 22 гектара. На встрече присутствовал представитель собственника нового участка Олег Антонов:

– Виктор Голубев приобрел земельный участок, его надо перевести в промзону специального назначения. Он обратился с заявлением о приведении документов в соответствие, — сказал Антонов».

На сайте КПРФ опубликованы фото с публичных слушаний по полигону 2019 года

Антонов выступал от Голубева на публичных слушаниях по свалке, по данным КПРФ

В этот же день вышла публикация Сиб.фм:

«Жители Искитимского района не готовы к соседству со свалкой. По задумке бердского бизнесмена Виктора Голубева, на территории посёлка Маяк предполагается разместить мусорный полигон на земельном участке площадью 22 гектара. Жители района против».

Мусороперерабатывающий завод или свалка?

В августе 2019 года администрация Бердска и Искитимского района подали совместную заявку в региональное Министерство ЖКХ и энергетики на размещение мусороперерабатывающего завода для обслуживания трех территорий региона — Академгородка, Бердска и Искитимского района.

Вскоре стало известно, что ООО «Экология – Новосибирск» не будет строить мусоросортировочный завод в Искитимском районе. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщала генеральный директор регоператора Лариса Анисимова. Но строительство двух объектов планируется в Новосибирском районе Новосибирской области, который сегодня возглавляет Андрей Михайлов (он ранее исполнял обязанности главы Бердска).

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что территория за бердским кладбищем — это Искитимский район и к его ведомству не относится.

Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» спрашивали , что за работы начались за кладбищем. Некоторые утверждали, что здесь появится мусороперерабатывающий завод. Директор компании ООО «Полигон» Шалдов заверил, что это будет просто полигон с сортировкой и захоронением мусора.

Заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:

— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов, — сказала Зубарева 9 июня.

Нужен ли Бердску еще один полигон? На этот вопрос ответил директор муниципальной свалки ООО «Спецавтохозяйство» Константин Букреев «Курьер. Среда. Бердск» 12 июня.

— Наш полигон рассчитан на работу до 2032 года. На данный момент он не переполнен и справляется с объемами мусора. С одной стороны сейчас еще один полигон не нужен, но с другой стороны, он в свое время все равно заполнится, — сказал Букреев .

«Курьер. Среда. Бердск» сделал запросы в правительство Новосибирской области, региональному оператору ООО «Экологии- Новосибирск», в администрацию Искитимского района со многими вопросами: Есть ли разрешение на строительство полигона? Если проект не утвержден, почему началась подготовка к строительству? Этот полигон заменит мусороперерабатывающий завод или завод тоже появится? Сколько и где всего полигонов появится? И многие другие вопросы.

Кто хочет построить полигон?

«Курьер. Среда. Бердск» сделал выписку из ЕГРЮЛ по компании ООО «Полигон». В ее учредителях — Антонов Олег Владимирович. Насколько известно «Курьер. Среда. Бердск», он является юристом бизнесмена Виктора Голубева. К тому же местные СМИ писали, что Олег Антонов выступал, как представитель Голубева на публичных слушаниях. Два дня «Курьер. Среда. Бердск» звонил в компанию «ПК Кристалл», где ранее общался с Антоновым, но нам так и не удалось до него дозвониться. Свой сотовый телефон он ранее отказался давать.

Возможно, Виктор Алексеевич и является организатором будущего полигона.

До самого Виктора Голубева «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться в течение недели. А сегодня, 12 июня, он отметил, что не общается в выходные дни.

По выписке в соответствии с кадастровым номером собственником участка рядом с бердским кладбищем является АО «Агрофирма «Лебедевская» — генеральный директор Наталья Трофимова. Дозвониться туда «Курьер. Среда. Бердск» также не удалось.

Мэр Бердска: свалки в городе не будет

Не планируется и не строится мусорная свалка в Бердске, заявил мэр Евгений Шестернин.

— Официально заявляю, что на территории Бердска мусорный полигон не строится. Более подробно — в каком формате получено разрешение, какие это земли — это удел того района, которому принадлежат эти земли. Все эти объяснения даны госпоже Слесаревой, так же как и про объекты ГУФСИН, но тогда мы не нашли понимания, потому что целью являлось другое. Не забота, а политический имидж, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин сегодня, 12 июня.

Где планируют сделать полигон? Смотрите карту

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» побывал на месте и показывает на карте, где ведутся работы.

Если смотреть по геолокации, то планируемый полигон будет примерно в 100 метрах от кладбища Бердска.





