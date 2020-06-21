Зовет на виртуальный митинг в 2ГИС против новой мусорной свалки «под носом у Бердска» активист Алексей Шабин

Он поставил метки у правительства Новосибирской области и бердской мэрии и призывает единомышленников ставить лайки. Активист готовит письмо в Госдуму, чтобы полигоном занялись на федеральном уровне.

Виртуальный митинг против свалки на площади Горького в Бердске

Виртуальные митинги против строительства мусорной свалки на границе с Бердском в Исктимском районе начал проводить активист Алексей Шабин. В субботу он разместил в 2ГИС метки, где собирался митинговать. Одна — на Красном проспекте в Новосибирске возле здания регионального правительства. Вторая — на площади Горького в Бердске у местной мэрии.

— Приходится так выражать свой протест, по-другому нам не согласуют из-за коронавируса, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Алексей, призвав всех присоединяться к акции протеста и ставить лайки. — Я призываю бердчан не молчать, а присоединяться к виртуальному митингу.

По словам активиста, необходимо «окончательно остановить процесс подготовки под строительство полигона и не допустить его появление у границ Бердска».

Алексей подготовил письмо губернатору Новосибирской области, которое собирается передать в понедельник, 22 июня.

Открытое письмо главе Бердска Евгению Шестернину на тему строящейся на границе с Бердском мусорной свалки он уже отнес в мэрию. Шабин просит мэра остановить сооружение полигона твердых коммунальных отходов на территории Искитимского района недалеко от бердского кладбища, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

дословно

«Открытое письмо главе города Бердска

Е.А. Шестернину

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Я, житель города Бердска, Шабин Алексей Николаевич, как и большинство сознательных жителей города, в некотором недоумении по поводу информации о развернувшемся строительстве, непосредственно у границ города Бердска в Искитимском районе, второго полигона ТБО. Географическое расположение полигона, учитывая розу ветров, значительно усугубит экологическую обстановку в городе Бердске и окрестностях, что отразится на здоровье жителей. Считаю, что в ваших силах, действуя в интересах жителей города, остановить процесс получения разрешительной документации на строительство полигона ТБО у границ города Бердска.

С уважением Шабин Алексей Николаевич».

Ответ Евгения Шестренина о том, что в Бердске свалки не будет и общественникам, радеющим за экологию, необходимо обращаться к власти Искитимского района (предполагается, что именно на его территории разместят новый полигон), Алексея категорически не устраивает.

— Мэр представляет интересы города и горожан. На границе Бердска строит предприятие известный бизнесмен. И не бывает такого, чтобы глава об этом не знал. Если он заинтересован, чтобы у него в городе было комфортно и хорошо, он предпримет какие-то меры, чтобы «вредного производства» у границ поселения не было. Ему не активистов посылать надо в администрацию соседнего района, а самому разобраться с коллегой из Искитима. Я себе это представляю так. На их уровне проще решить такие вопросы. Мы, конечно, все равно будем писать и добиваться, — высказался Алексей Шабин

Кроме того, как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», его инициативная группа готовит обращение в комитет по экологии Государственной думы. Шабин с единомышленниками полагает, что вопрос строительства мусорной свалки «под носом у Бердска» надо выносить на федеральный уровень, поскольку «на местном уровне все давно и окончательно решено».

Активист уже делал попытку выступать против существующей в Бердске мусорной свалки — в феврале и весной планировал сбор подписей и митинг за перенос полигона подальше от города. Но, по его словам, довести задуманное не удалось, так как вмешался карантин из-за коронавируса.

— Мы эту акцию отложили на неопределенный срок. А тут узнаем, что у нас чудесным образом под самым носом вторая свалка образуется. Это крайне удивительно!

Он создал петицию о закрытии бердского мусорного полигона, которую к его удивлению за пару месяцев подписали всего две сотни человек. Но Алексей не теряет надежды, что после снятия режима самоизоляции активность горожан повысится. И они «посмотрят со стороны» на свой родной Бердск.