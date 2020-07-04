Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко

Будет ли вонять в Бердске от будущей свалки у кладбища? Этот вопрос выяснял «Курьер. Среда. Бердск». Ответ на официальный запрос о розе ветров над городом дала начальник отдела климата Западно-Сибирского УГМС Екатерина Брусенко 30 июня. Напомним, полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде.
Информация о розе ветров предоставлена по данным метеорологической станции Искитим, ближайшей к земельному участку с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 (место будущей свалки). Она актуальна для города Бердска, где нет метеостанции, уточнила Екатерина Брусенко.
Над Бердском преобладают южные и юго-западные ветра. Это говорит о том, что если от свалки будет вонь, то она как раз будет разноситься ветром над городом и его окрестностями.
Климатолог Светала Брусенко расписала в таблице преобладание ветров
— Как следует из таблицы, в течение года преобладающими направлениями ветра являются южное и юго-западное. В декабре — феврале повторяемость южных ветров составляет 35-38 %, а юго-западных — 25-27 %. Зимой повторяемость ветров других направлений небольшая 1-4 %, лишь западные ветры наблюдаются несколько чаще до 10 %. Весной и осенью происходит перестройка барического поля. При переходе от зимы к лету увеличивается частота ветров северной четверти, хотя по-прежнему преобладающими являются южные ветры, — отметила Екатерина Александровна.
«Курьер. Среда. Бердск» еще раз уточнил, будет ли разноситься запах от свалки и куда в личной беседе с Екатериной Брусенко.
— В соответствии с движением ветра действительно запах может разноситься над городом. В зависимости от силы ветра еще и на окрестности. Но будет ли неприятный запах от этого объекта нужно выяснять у экологов, — подчеркнула Екатерина 2 июля.
«Курьер. Среда. Бердск» связался главным экологом Западно-Сибирского УГМС Сергеем Бобковым.
— Я живу в Кольцово и рядом с Академгородком есть свалка, запах от нее иногда доносится. Но сказать точно, будет ли разноситься от будущей свалки у Бердска, я так не могу. Нужно разобраться, провести анализ, — отметил Сергей Викторович 2 июля и попросил официальный запрос.
«Курьер. Среда. Бердск» сделал официальный запрос Сергею Бобкову. Также напомним, по проекту будущей свалки должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня, ответили в министерстве природных ресурсов и экологии. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. «Курьер. Среда. Бердск» также сделал запрос в это ведомство, чтобы узнать, была ли эта экспертиза, каковы ее итоги, и если она не сделана, почему уже началась подготовка к строительству? Когда будет сделана экспертиза? Читайте подробности в ближайшее время.
Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»
Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»
Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск
Петиция – сбор подписей против полигона ТКО. На 27 июня в петиции 854 подписи. Но в Бердске живут более 100 тысяч. То есть на сегодня это менее 1% всего населения.
Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска
Новому мэру Захарову на заметку
Чего так все про вонь говорят и про ветер!??...
А если про воду речки Верх.Ельцовка,а про течение к водозабору? А про водоохранную зону?
А про дачи, лагеря, санатории, стоящие у берегов несчастной речушки...
Вот "хозяина" этой земли у свалки поселить бы в непосредственной близости, дабы доказать, что ничего страшного, жить можно будет!
Что уже решено окончательно, что свалка будет, тупо же проголосовал народ опять - теперь можно все?
нельзя складировать в этом месте, то в каком другом месте их хранить?
Есть конкретные предложения ?
Получается очень простая математическая зависимость: чем дальше свалка от города Бердск, тем здоровее аборигены Бердска, тем дольше живут Бердчане и реже болеют раковой онкологией, а расценки на вывоз мусора в Бердске при любом раскладе будут конскими! Что что а тарифы за КБУ в Бердске , самые конские в НСО! Хоть на площадь будут мусоровозы опрастывать, хоть за 100 километров от Бердска!!!
Для тех кто в танке на комсомольской - КАМАЗ расходует примерно 0,3 литра на 1 км., ну или перевозка 20 тонн мусора займет 15 рублей.
Стыдно господа (граждане) тролли.
На 7 ветрах стоял тополь и он помешал одному хозяву жизни, чтоб сделать никому ненужную парковку.
Сейчас воздух стал очень тяжелым и ядовитым.
Я думаю не один я по утрам кашляю потому что глубоко вдохнуть не получается.
Срезали в городе все тополя и посадили кустики, ой, как хорошо, ландшафтный дизайн, как в париже, дураки, что еще сказать, хотят красиво жить, да мозгов то нету.
Да и срок жизни в 30 лет маловат.