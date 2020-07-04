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Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко

12:45 04.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Над городом преобладают южные и юго-западные ветра и они принесут аромат. Также тот факт, что неопрятный запах может дойти до Бердска не исключил главный эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков.

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко
Движение ветра от будущей свалки на карте Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области БрусенкоЭнтузиазм пропал: 1296 подписи против второй свалки на границе города-курорта собрали жители БердскаЕщё 37 новостей

Будет ли вонять в Бердске от будущей свалки у кладбища? Этот вопрос выяснял «Курьер. Среда. Бердск». Ответ на официальный запрос о розе ветров над городом дала начальник отдела климата Западно-Сибирского УГМС Екатерина Брусенко 30 июня. Напомним, полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде.

Информация о розе ветров предоставлена по данным метеорологической станции Искитим, ближайшей к земельному участку с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 (место будущей свалки). Она актуальна для города Бердска, где нет метеостанции, уточнила Екатерина Брусенко.

Над Бердском преобладают южные и юго-западные ветра. Это говорит о том, что если от свалки будет вонь, то она как раз будет разноситься ветром над городом и его окрестностями.


Климатолог Светала Брусенко расписала в таблице преобладание ветров

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко
Повторяемость ветров над Бердском в таблице расписала климатолог Брусенко

— Как следует из таблицы, в течение года преобладающими направлениями ветра являются южное и юго-западное. В декабре — феврале повторяемость южных ветров составляет 35-38 %, а юго-западных — 25-27 %. Зимой повторяемость ветров других направлений небольшая 1-4 %, лишь западные ветры наблюдаются несколько чаще до 10 %. Весной и осенью происходит перестройка барического поля. При переходе от зимы к лету увеличивается частота ветров северной четверти, хотя по-прежнему преобладающими являются южные ветры, — отметила Екатерина Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» еще раз уточнил, будет ли разноситься запах от свалки и куда в личной беседе с Екатериной Брусенко.

— В соответствии с движением ветра действительно запах может разноситься над городом. В зависимости от силы ветра еще и на окрестности. Но будет ли неприятный запах от этого объекта нужно выяснять у экологов, — подчеркнула Екатерина 2 июля.

«Курьер. Среда. Бердск» связался главным экологом Западно-Сибирского УГМС Сергеем Бобковым.

— Я живу в Кольцово и рядом с Академгородком есть свалка, запах от нее иногда доносится. Но сказать точно, будет ли разноситься от будущей свалки у Бердска, я так не могу. Нужно разобраться, провести анализ, — отметил Сергей Викторович 2 июля и попросил официальный запрос.

«Курьер. Среда. Бердск» сделал официальный запрос Сергею Бобкову. Также напомним, по проекту будущей свалки должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня, ответили в министерстве природных ресурсов и экологии. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. «Курьер. Среда. Бердск» также сделал запрос в это ведомство, чтобы узнать, была ли эта экспертиза, каковы ее итоги, и если она не сделана, почему уже началась подготовка к строительству? Когда будет сделана экспертиза? Читайте подробности в ближайшее время.

Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»

Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»

Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск

Петиция – сбор подписей против полигона ТКО. На 27 июня в петиции 854 подписи. Но в Бердске живут более 100 тысяч. То есть на сегодня это менее 1% всего населения.

Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска

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От редакции

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Аноним, 02 июля 2020 12:59
Скажу это дурь полная не думать о будущем развитии города. Куда город будет расти если что? На свалку?
Аноним, 02 июля 2020 13:22
Всё они думают, Бердск будет плавно переходить из свалки в один стотысячный онкомогильник...
Иван, 02 июля 2020 13:24
А сейчас можно подумать не пахнет со свалки. Сначала проедьте мимо свалки а потом приедьте в центр, пахнет просто все привыкли и не замечают.
Аноним, 02 июля 2020 13:36
Причём здесь не пахнет? Мы и так массово заболеваем раком от старой свалки, которую чтобы жизнь раем не казалась сделали областной! Наверно слишком мало умирают от онкогниения заживо в Бердске? Так ещё решили контрольный в затылок сделать, второй областной свалкой! Считай в самом Бердске, а то ещё не сто процентная заболеваемость от онкологии , кому то спать не даёт? Слишком мало золота?
Аноним, 02 июля 2020 13:32
На белокаменный вонь не дает, вот где будущий центр города. Элитный район, с чистым воздухом
Аноним, 02 июля 2020 16:14
Не забывайте, что это преобладающая роза ветров. То есть в рамках указанных стрелочек ветер дует чуть правее, чуть левее, а иногда и совсем в другую сторону. Вот тогда в Белокаменном будет такая вонь, что можно будет переименовывать в Вонючий или Смрадный.
Аноним, 02 июля 2020 16:43
Вот там табличка есть. Колонка ЮЗ - это вероятность того, что в Белокаменном будет вонища. В среднем это где-то каждый третий-четвёртый день. Будет вам чистый воздух, элитарии )))
207, 02 июля 2020 15:12
А вот люди в Мичуринском, на Спортивной,Кирова,Горького замучаются от вони,это же надо было додуматься до такого преступления,иначе не назовешь,такой откровенный геноцид жителей города.За что?Вам все можно любезные коррупционеры?Душу продали за пятак и решили поглумиться над людьми.Новая свалка - геноцид жителей Бердска.
Шок, 02 июля 2020 16:41
У нас как раз администрация на Горького! Отлично!
Новому мэру Захарову на заметку
1906, 02 июля 2020 18:56
"...Новому мэру Захарову на заметку..."Да,интересный факт Захаров и так живет в зоне будущего воздействия свалки в районе Кирова-Пушкина.Значит,он уже там не собирается жить,неужели прикупит жилье на берегу?
Аноним, 03 июля 2020 07:37
1906, 02 июля 2020 18:56-Рядом с почетным, на берегу.
Аноним, 04 июля 2020 14:01
Захаров новый мэр-это вообще полное извращение
Юрий Шпедт, 02 июля 2020 15:50
" Ты не бойся, мы тебя зарежем совсем не больно. Чик - и ты уже на небесах!"
Чего так все про вонь говорят и про ветер!??...
А если про воду речки Верх.Ельцовка,а про течение к водозабору? А про водоохранную зону?
А про дачи, лагеря, санатории, стоящие у берегов несчастной речушки...
Ша, 02 июля 2020 16:13
Бабки не пахнут!!!
Аноним, 02 июля 2020 17:16
Ну нельзя же все "бабками" мерить! Как земли расхватывали интересно пока простой народ советский соображал, как же "непростые" вроде бы советские тоже кромсают всем принадлежащее?
Вот "хозяина" этой земли у свалки поселить бы в непосредственной близости, дабы доказать, что ничего страшного, жить можно будет!

Что уже решено окончательно, что свалка будет, тупо же проголосовал народ опять - теперь можно все?
Аноним, 02 июля 2020 17:17
так надо было в новую каститунцию пункт про свалку внести
Аноним, 02 июля 2020 19:40
Если вонючие продукты жизнедеятельности жителей Бердска
нельзя складировать в этом месте, то в каком другом месте их хранить?
Есть конкретные предложения ?
Аноним, 02 июля 2020 20:20
подальше от нас.пунктов (минимум 10 км.). Дороги только станут длиннее, в этом и дело.
Аноним, 02 июля 2020 20:51
"подальше от нас.пунктов (минимум 10 км.). Дороги только станут длиннее, в этом и дело. "

Получается очень простая математическая зависимость: чем дальше свалка от города Бердск, тем здоровее аборигены Бердска, тем дольше живут Бердчане и реже болеют раковой онкологией, а расценки на вывоз мусора в Бердске при любом раскладе будут конскими! Что что а тарифы за КБУ в Бердске , самые конские в НСО! Хоть на площадь будут мусоровозы опрастывать, хоть за 100 километров от Бердска!!!
Аноним, 02 июля 2020 21:10
математическая НЕзависимость
Аноним, 03 июля 2020 08:57
Я понимаю, голубиные тролли на работе, но если мусоровоз уедет по трассе дальше на 5 км, то в целом, сколько мусоровоз тратит топлива на погрузки, сбор мусора, выгрузку, перемещения по городу, это доли процента от стоимости мусора, подорожавшего в несколько раз.
Для тех кто в танке на комсомольской - КАМАЗ расходует примерно 0,3 литра на 1 км., ну или перевозка 20 тонн мусора займет 15 рублей.
Стыдно господа (граждане) тролли.
Аноним, 02 июля 2020 20:39
И что мне теперь делать? Я живу в СНТ "Марьин лог", в километре от будущей свалки. всю свою жизнь и все свои средства я тратил на постройку этой дачи. Продать? Но на эти деньги, никакого жилья не купишь. Перспектива небольшая: идти на съемную хату или сдохнуть от онкологии...
Аноним, 02 июля 2020 20:53
Вы забыли третий вариант! Приложить все силы к заморозке и ликвидации свалки на марьином логу в Бердске! Вариант! А под лежачий камень вода не течёт!
Аноним, 02 июля 2020 21:23
Я вам скажу что тополь это отличный фильтр от газов, пыли и прочей дряни.
На 7 ветрах стоял тополь и он помешал одному хозяву жизни, чтоб сделать никому ненужную парковку.
Сейчас воздух стал очень тяжелым и ядовитым.
Я думаю не один я по утрам кашляю потому что глубоко вдохнуть не получается.
Срезали в городе все тополя и посадили кустики, ой, как хорошо, ландшафтный дизайн, как в париже, дураки, что еще сказать, хотят красиво жить, да мозгов то нету.
Аноним, 03 июля 2020 08:59
Тополь дерево хорошее, но расти должен так, что бы не падал на головы при ветре.
Да и срок жизни в 30 лет маловат.
Аноним, 03 июля 2020 10:11
Какие 30 лет? Что за выдумки вообще?
Аноним, 03 июля 2020 10:19
21:23, если тополь посадить вовремя и рядом в дачкой халупного типа, то тратиться на её снос не придётся. Имейте ввиду.
1906, 03 июля 2020 02:43
Вот такое близкое будущее у Бердска https://tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv/articles/zhizn-vozle-svalki-obrechennye-na-vymiranie_120890
Аноним, 03 июля 2020 10:22
беда будет в другом.Будут полчища ворон,которые обосрут все кладбище.Их сейчас уже не одна тысяча.С утра жителям военного городка нет покоя.Сегодня утром уже отпугивал кто-то вытрелом.
Аноним, 03 июля 2020 22:48
То город курорт, то город тюрьма, то город свалка. Вообще у почетного с мэром ку ку поехало?

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