Дорогу к новой свалке должны проложить за 15 дней. Что рассказали и показали рабочие. Смотрите фоторепортаж

Котлован под предполагаемую свалку или ангар вырыт под Бердском

Дорога к новой мусорной свалке на границе с Бердском строится, работа кипит. Журналист «Курьер. Среда. Бердск» 6 июля побывал на месте событий и выяснил, что думают о будущем полигоне ТКО сами рабочие, когда планируется завершение работ.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода 19 июня, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска.

Собственником указанного земельного участка является Голубев Виктор Алексеевич, — ответил глава Искитимского района.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект полигона TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4-го и 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Также отмечалось, что все мероприятия осуществляются под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кроме того, проект полигона TKO находится на стадии получения экспертиз. Подтвердилось и то, что публичные обсуждения по будущей свалки состоялись в Искитимском районе 12 мая 2020 года.

Всегда на что-то жалуются…

От кладбища до сторожки дорога засыпана щебенкой

На участке, запланированном под полигон, не удалось пообщаться с большинством рабочих. Предоставил краткую информацию сторож, который является гражданином Узбекистана.

— Пока делаем только дорогу. Сказали закончить через 15 дней. Потом начнется стройка. Руководство говорит, что здесь будет свалка. Я на этом месте помогаю и сторожу, остальные рабочие ушли. Рабочие придут завтра утром к 8:00. Будут ещё в воскресенье и в субботу. Что касается строительства свалки, то скажу одно: жители города всегда возмущаются и на что-то жалуются. Не знаю больше, что добавить. Сам я из Узбекистана, — прокомментировал один из участников строительной бригады.



Через 15 дней завершится работа по строительству дороги

При дальнейшем общении удалось заметить проезжающий вдали фургон, который из-за скорости движения по буеракам не удалось запечатлеть на фото. Спросив об этом сторожа, узнали, что люди приезжают отдыхать и собирать клубнику неподалёку. Видимо, из-за будущей свалки, впоследствии сделать им это не удастся.

Природа, из-за внедрения мусорных отходов, больше не будет такой живописной

Также нам удалось сфотографировать котлован, который предназначен под строительство. Как сказал сторож, размеры котлована небольшие. А вы как считаете?

Котлован находится для строительства промышленных сооружений

Таким образом, о возведении свалки говорят и утверждают сами рабочие.

Напомним, что ранее жители города Бердска подписывали петицию против свалки. Кто живет ближе, был возмущен тем, что вонь пойдет на саженцы, растущие в их огороде.

Пообщавшись с жителями Бердска сегодня, мы выяснили, что большинство из них равнодушны и не интересуются происходящим в городе. Кто виноват, а кто допустил строительство свалки? Об этом говорить уже поздно — процесс пошел.