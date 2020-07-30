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«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне

22:08 30.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels
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Петицию в поддержку августовских выплат подписали около 140 000 человек. Россияне рассказывают свои история обнищания в пандемию коронавируса, готовы отчитаться о каждом потраченном рубле. И думают, что после голосования по Конституции, они уже не интересны президенту.

«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне
Родители просят у Путина денег на подготовку детей к школе
Сюжет: Все пособия Путина
«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне

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Нарастает напряжение среди родителей по всей России. Они ждут, что президент Путин продлит выплаты 10 тыс. рублей в августе. Но июль проходит, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается 4 дня.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 понедельника, 27 июля, петиция собрала около 140 тыс. подписей — за сутки появилось почти 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину.

Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Светлана Иванова:
— Я подписываю, так как лично наша семья и получила помощь за 3 детей, но нам практически все деньги пришлось отдать за ЖКХ, т.к. мужу платили такую зарплату, что хватало оплатить только ипотеку и немного оставалось на продукты

Мария Ковалевская:
-Детей надо одевать к садику. Муж остался без работы, я дома с двумя детьми 5 лет и 3,5 года.

Елена Рыженкова:
— Отличная помощь к школе!

Полина Гончаренко:
— У меня сын идёт в первый класс, сейчас уже надо задуматься над приобретением формы, мы его отдаём в кадетский класс, форма как раз стоит 10 000…

Ирина Разницына:
— Согласна, дети растут быстро. Форму требуют, а это не дёшево.

Александра Белк:
— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня трое детей, двоих нужно собирать в школу, муж потерял работу очень туго приходится, мы очень благодарны за выплаты в июне и июле, будем очень благодарны, если государство поможет в августе.

Екатерина Титкова:
— У меня двое маленьких детей, сад не работает, мне на работу никак не выйти, заработка мужа сейчас не хватает, а к осени и зиме одевать детей заново надо.

Елена Плетникова:
— Я подписываю эту петицию, потому что у меня двое детей. Второй ребенок — инвалид. Очень дорогое лекарство. И постоянно приходится из района ездить в город на прием к врачу. А так же эти деньги очень помогут при лечении в Москве. Если есть возможность и на детей инвалидов обратите внимание.

Мария Белоус:
— Считаю необходимым продлить помощь семьям с детьми, так как ограничительные меры ещё не везде сняты.

Олеся Губанова:
— Я подписываюсь, так как многодетная мама, сейчас живем только на пособия новорожденного, муж потерял работу, сейчас устраивается, но ближайшая зарплата будет только в конце сентября.

Марина Баратова:
— Надо собрать детей в школу и детский сад. У меня трое детей 8 лет, 4 года и 2 года. Помощи от нашего правительства нет.

Таня Михайлова:
-Всем сейчас тяжело… Работы нет, цены выросли… Ладно сами, а деткам хочется всего получше… Подписываю, хотя не думаю, что и в августе будут выплаты… Поправки в конституцию внесены, люди одобрили. От нас, народа, вроде как, больше ничего не надо….

EKATERINA GIS:
— Я подписываю, потому что у меня двое детей и я мать-одиночка, а у нас матерям-одиночкам никаких выплат и льгот не положено… Я в декрете, ребенок в сад не ходит, потому что у нас работают в саду только дежурные группы, там по 10 детей. Принимают только по справкам от родителей, которые работают. Замкнутый круг и на работу не выйти, потому что в сад не ходим, и в сад не пойти, потому что не работаю. С маткапитала 12 177 в месяц. И всё. С детьми с голоду помрем.

Ольга Шашеро:
— Половину лета сижу дома за свой счёт.

Татьяна Байоглиева:
— Я подписываю петицию от 0 лет, так как нахожусь в декрете, у меня двое деток 2 года и 5 лет, и деньги сейчас ох как нужны. Муж работает один на износ, хватаясь за каждый возможный заработок с утра до ночи, и денег совсем не хватает!!! Многие тут пишут: нарожали, думать надо было, попрошайки… Люди вы в своем уме???!!!! Сколько сейчас поувольняли людей, сколько сейчас людей в безвыходном положение из-за пандемии. Чем кормить деток, на что одевать, чем платить кредиты и ипотеки. Цены растут на всё. Короновирус очень многих подкосил, если бы его не было, жили и работали все, как раньше… И заметьте, никто бы петиции не составлял!!! Считаю, что помощь просто необходима, и надеюсь ее окажут! А умников, которые здесь пишут, мол, все им не так, милости просим слинять отсюда… Не подписывайтесь и сидите молча, глядя в монитор, раз вам помощь не нужна!

Мария Денисенкова:
— Я считаю, что необходимо продлить выплаты так же в августе. Здесь многие очень негативно отзываются о выплатах детям до 16 лет, в основном это родители тех детей, которые под выплаты не попали. Я тоже считаю, что это не справедливо — выплаты необходимо всем детям до 18… Однако я считаю: есть также и те, кому выплаты не положены. Это люди, которые никогда не работали, к примеру, у нас есть целый посёлок цыганей, которые помимо того, что никогда не платили налогов, но ведут еще и противозаконную деятельность, зато за капиталами, выплатами, и т.д. бегут первые. Вот кому они не положены. Полагаю, все, что выплачивается людям, которые того не заслужили, необходимо было разделить на людей рабочих. Есть стаж, то есть и выплаты, нет стажа трудового, идите лесом…

Светлана Витальевна Сидорова:
— Мне, правда, нужны деньги на детей. Готова отчитаться за всё потраченное, хотя чеки будут явно больше пособия!

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От редакции

Больше выплат не будет?

Аноним, 27 июля 2020 18:22
НВР:
Я мама 5терых детей 6естой ребенок под опекой кроме едв нет ни чего Я работаю клинером у частника подтвердить доход не могу а а потому государство забили на нас а мои дети полностью на бабушке дети почти не видят мама
Аноним, 27 июля 2020 19:36
А Вы ещё несколько детей родите.
Может пора уже задуматься как обеспечивать детей, а не только рожать!
Аноним, 27 июля 2020 21:43
а вы не пробовали на своей родине работать
Аноним, 27 июля 2020 19:15
А я первубью выплату для школы убрала в закачку, с голоду не умерли вроде.Но если будет ещё выплата против точно не буду!
Аноним, 27 июля 2020 19:33
Ну так ещё никто из получателей и не отказался.
Евгения, 29 июля 2020 01:04
Да, и все из ПФР, а там уже дефицит огромный! На пенсионеров с пенсиями 10 тыс. (они вообще -то пенсию) заработали забили!
Аноним, 31 июля 2020 00:13
У меня шестеро детей. Я не жалуюсь, но сейчас денег не хватает.
А для тех кто считает многодетных родителей попрошайками скажу так.
Не надо никого оскорблять, неизвестно кто и когда без денег останется, ситуации у всех разные, я знаю одну семью , которые с тремя детьми в один миг нищими стали, а были богатыми сети магазинов держали, а сейчас и тому, что люди отдадут рады. Не суди и никто тебя не осудит.
Аноним, 27 июля 2020 19:22
Это по аналогии с самолетами НАТО.
Типа , если не будут летать наши, то будут летать НАТОские.
Если не будут рожать наши, то будут рожать НАТОские солдаты(всех шести полов) и джамшуты с рафшанами и афронегритянцами.
Аноним, 27 июля 2020 19:28
а куда тогда вы 20 000 потратили?

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/27/585638-putin-daj-narozhali-poproshajki-o-prodlenii-vyplaty-10-000-rublej-v-avguste-2020-zhdut-zayavleniya-putina-rossiyane/comment-page-1#comment-1877943

А вы ещё у Сечина или Миллера сколько миллионов в день они получают и куда их тратят.
Завидуйте молча, и в 20 лет надо было детей рожать, ане по саунам и кабанам шляться.
Аноним, 27 июля 2020 21:15
НВР:Будет обязательно
Аноним, 27 июля 2020 23:01
Точно попрошайки, рожающие за деньги! Такие из вас и родители, которым дети с рождения не нужны, а если и нужны, то только ради пособий и маткапитала!
аноним, 28 июля 2020 14:19
а кому сейчас не нужны деньги сомневаюсь что вы их не берете или вы эти деньги отдаете попрошайкам. писака
Андрей, 30 июля 2020 14:56
Завистливая!Поди ещё и бездетная! Люди вообще не должны просить у государства!!! Я, работая на двух работах, являясь медиком, плачу налоги, не только для того чтобы некоторые хари становились шире, но и для того чтобы в сложной ситуации иметь поддержку для себя и своей семьи. У нас с супругой четверо рождённых и воспитываемых в любви и заботе детей. Из всех пособий мы получили только маткапитал, который и 1/5 ипотеки не покрыл, и короновирусные выплаты, которые немного помогли продержаться на плаву в трудное время. И говорить что мы нарожали ради денег-это, по меньшей мере, хамство. А хамить из-под полы, прикрывшись ником Аноним-просто ссыкливая и завистливая трусость.
Аноним, 28 июля 2020 00:12
Если они не будут рожать, то Вам и пенсий не будет. Нужно помочь к школе и пенсионерам, кто получает до 18 т.
Аноним, 28 июля 2020 07:34
Все рожают для себя,и обеспечивают детей сами,но если в стране такая ситуация и Владимир Владимирович решил поддержать семей с детьми ему только огромное спасибо! И как мать троих детей я бы не отказалась от выплаты в августе, я бы без проблем одела своих деток в школу,тем более у меня младший идёт в первый класс, мне обязательно надо сделать школьное место:стол,стул, места хранения его принадлежностей!А это не малые расходы! И я вам скажу в многодетных семьях детки выростают давольно таки добрые,не игоисты,идущие к своей цели, заботящие о своих близких!И как выше писали мне слух режит о том что Путин поддержал семей ради поправок!Мне бы не хотелось так думать, что я кобы Путин торгуется Даш на Даш! Хочется понимать что Владимир Владимирович поддерживает своих россиян!!!
Аноним, 28 июля 2020 12:25
"И как мать троих детей я бы не отказалась от выплаты в августе, я бы без проблем одела своих деток в школу,тем более у меня младший идёт в первый класс, мне обязательно надо сделать школьное место:стол,стул, места хранения его принадлежностей!А это не малые расходы!"

Вы запутались? У вас третий ребёнок, а значит от двух предыдущих остались школьные принадлежности , школьная форма, уж точно стул, стол и уж точно место хранение его принадлежностей! Вы бы хоть капельку заморочились в правдивости своего вранья, так откровенно не уважать собеседника, вы считаете окружающих умственноотсталыми?
Аноним, 29 июля 2020 16:51
Как это связано? Где гарантия, что они не будут работать в чёрную или не свалят из этой прекрасной страны???
Аноним, 28 июля 2020 00:40
Вот наглые. Всё мало и мало. Путин и так вам дал нормально, так нет ещё дайте. И всеравно же будете орать,что Путин плохой. Вы сами рожали и для себя, а не от Путина и для него.
Вася, 28 июля 2020 08:52
Путин из своего кармана дал?
Аноним, 28 июля 2020 01:19
Мы за троих ребятишек получили и докинули на счёт, на покупку квартиры Я думаю многие с умом потратили деньги или в копилочку, выплаты очень помогли)
Аноним, 29 июля 2020 16:55
Вот так значит...Клянчат, мол, нечего есть, нечем кормить, а сами в копилочку откладывают?
Деньги совсем некуда девать, откладывать приходится? Так это называется "зажрались, иждивенцы"
Аноним, 29 июля 2020 22:45
Если бы он хотел дал не тянул а кто пишет сережки покупает а у кого дома есть нечего нет работы и детей не с кем оставить и как жить раньше все друг другу помагали
Аноним, 28 июля 2020 01:43
Халявы не будет . голоса отданы . карусель шедрости не работает . так что пояса потуже ,горб пониже и пашем господа солнце высоко .
Аноним, 28 июля 2020 05:04
Помощь очень даже хорошая,из расчета,что работы мало ,цены выросли! Платить налоги,коммуналку,одеть детей,прокормиться.И так экономия во всём! У нас деньги ушли на еду и коммуналку.Поговаривают,что опять будет повышение коммунальных платежей-это просто беспредел и так концы с концами люди сводят,а тут всё дорожает !
Аноним, 28 июля 2020 12:28
С первого июля каждого года налог-коммуналка растёт и 2020 год не исключение, прибавьте к этому рост тарифов на интернет всех операторов аж на 15% и "стабильную инфляцию", а также пародийную покупательную способность рубля!
Аноним, 28 июля 2020 11:24
НВР:
Это точно
Ирина, 28 июля 2020 11:46
Я подписала петицию.Мама троих детей нахожусь в положение уже 30 недель с 2020 года муж сидит дома не работает проживаем только на детское пособие и как собирать ребенка в школу ума не приложу.Спасибо за выплаты в июне июле смогли погасить часть долгов одеть детей на лето.Я поддерживаю что выплата просто необходима нужны сборы к школе в сад.Надеюсь что все таки выплата произойдет это будет огромная поддержка для семей с детьми.
Аноним, 28 июля 2020 12:31
Хочу вас спросить, а вы подписали питицую против строительства (свалка строиться уже полтора месяца у водозабора БЭМЗа)в Бердске областного полигона и провоза автоколонн мусоровозов круглосуточно сквозь весь Бердск? Если нет то почему вы это не сделали, если не секрет?
Аноним, 28 июля 2020 16:08
Че за дичь вы пишите? Про свалки, полигон и т.п.? Здесь ни об этом!
Аноним, 29 июля 2020 15:42
ващей семье я бы вообще не платила ,с тунеядцем мужем,а вы еще и рожаете ему Работы для мужиков завались
Аноним, 30 июля 2020 13:45
Вы большая молодец! Храни Господь Вашу семью!
Аноним, 28 июля 2020 12:45
НВР:
Видимо уже нет, хотя она катастрофически нужна! (
Аноним, 28 июля 2020 15:28
НВР:
Думаю, что к середине месяца что-то капнет родителям, чтобы задобрить народ. Капельку.
Аноним, 28 июля 2020 16:09
Че за дичь вы пишите? Про свалки, полигон и т.п.? Здесь ни об этом!
Аноним, 28 июля 2020 17:22
НВР:
В нашем городе днем людей нет, маршрутки и автобусы ходят полупустыми. С частных организаций всех погнали. Два месяца все сидели дома, кроме муниципальных служащих. Цены в супермаркетах возросли в 2 раза. Считаю, сто государство должно поддержать не только в августе, но и до конца года. Вряд ли что-то изменится в стране. Бедность и нищета
Владимир, 28 июля 2020 22:11
Всегда найдутся желающие халявных бабок и приведут кучу причин, по которым они самые-самые. Но если вам они даются. значит из какого-то кармана берутся и вам пофигу, чей это карман. А если такое отношение к вашим детям?
Аноним, 28 июля 2020 23:16
Ты есть первый халявщих, просто тебе не дадут - не маленький уже.
Ирина, 30 июля 2020 14:35
ну не из твоего же кармана сделали выплаты
Аноним, 28 июля 2020 22:22
У нас умерла свекровь - рецидив и скоротечная смерть. К такому никто не готовится. Ей было всего 62 года. У нас все ушло на похороны
Это я., 28 июля 2020 22:35
Путин мог бы и поболее поддержать семьи с детьми, а также пенсионеров. Не из его кармана эти деньги. Никто не виноват в нищете страны, кроме правления такой власти, которую народ как раз ему доверил,кроме него саиого. Что детей в школу родители не в состоянии собрать при таких зп.
Аноним, 29 июля 2020 16:56
Рожать никто не заставлял)))
Аноним, 28 июля 2020 22:51
Потратила все 20000 на школу ребенку,да скажу честно за 600 р купила себе кросовки. Так что дадут хорошо,нет значит нет
Аноним, 28 июля 2020 23:18
Наивные люди.
Думали им денег дали.
Да через месяц так цены задерут - вздрогнете.
Это ж экономика.
Денег всегда должно нехватать, иначе будут пустые полки в магазинах.
Аноним, 29 июля 2020 13:02
Выплат больше не будет не ждите
Аноним, 29 июля 2020 16:43
Да уж....
Почитаешь и глаза вылазят от такого!
Мне кажется негативно высказуются те,кто вообще выплат не получил.
Граждане....завидовать плохо!
Будут деньги - спасибо!
Не будут - обойдёмся!
Обидно только одно...
В других странах для людей всё делают,взять ту же самую Америку и Израиль,а у нас в России ничего никому не надо!
Плевали на нас с высокой колокольни.
Аноним, 29 июля 2020 17:03
Неужели корона стала таким событием, в честь которого людям "за просто так" дарят деньги, а им ещё и мало, они принимают это как должное?! А может ещё каждому квартиру подарить? А вареньем не намазать?!
Почему налоговые деньги честных работяг отдают мамашам, севшим на шею государству со своим прицепом? Никто вам ничего не должен! Сами рожали - сами будьте готовы обеспечить. Любая материальная помощь порождает иждивенческие настроения и делает из людей алчных халявщиков))
Аноним, 29 июля 2020 17:39
Мы значит попрошайки а вы кто тогда если вы не падает то тогда мы будем рожать за вас
Мария, 30 июля 2020 05:05
Спасибо Владимиру Владимировичу за помощь!Благодаря выплатам сначала от 3 до 7,все деньги ушли в долги!За это ему огромное спасибо!А то что от до 16 так это пособие рады были бы потратить на школьное,но обновили часть гардероба на повседневную для детей!Сейчас не спорю многим семьям не помешает выплата десять тысяч,так как многие без работы и сад,как и у нас закрыт,что приходиться сидеть дома!Мамы одиночки особенно будут рады этой помощи,также как и я...Дай бог может поможет...а если нет,то очень жаль...Ведь большинство народа за него!Ведь он лучший президент из всех!
Аноним, 30 июля 2020 12:45
Думаю что правильно правительство делает это малое что оно может сделать а что женщины рожают пусть рожают Путин сам призывает к этому а те кто думает иначе наверно очень жестокие и жадные люди вам что жалко гос денег или у вас карман опустеет?
Лиз, 30 июля 2020 13:10
Сыну 17, учиться платно в обычном колледже. Мне не надо денег на руки, оплатите учёбу. Пишут здесь пишут, мол дети после 16 могут идти работать. А чтобы пойти работать, надо тест на ковид сдать, который тоже платный.

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