«Путин, дай! Нарожали попрошайки»: О продлении выплаты 10 000 рублей в августе 2020 ждут заявления Путина россияне

Нарастает напряжение среди родителей по всей России. Они ждут, что президент Путин продлит выплаты 10 тыс. рублей в августе. Но июль проходит, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.
В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства. До 1 августа остается 4 дня.
В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
На 17.00 понедельника, 27 июля, петиция собрала около 140 тыс. подписей — за сутки появилось почти 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину.
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.
— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.
Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.
Светлана Иванова:
— Я подписываю, так как лично наша семья и получила помощь за 3 детей, но нам практически все деньги пришлось отдать за ЖКХ, т.к. мужу платили такую зарплату, что хватало оплатить только ипотеку и немного оставалось на продукты
Мария Ковалевская:
-Детей надо одевать к садику. Муж остался без работы, я дома с двумя детьми 5 лет и 3,5 года.
Елена Рыженкова:
— Отличная помощь к школе!
Полина Гончаренко:
— У меня сын идёт в первый класс, сейчас уже надо задуматься над приобретением формы, мы его отдаём в кадетский класс, форма как раз стоит 10 000…
Ирина Разницына:
— Согласна, дети растут быстро. Форму требуют, а это не дёшево.
Александра Белк:
— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня трое детей, двоих нужно собирать в школу, муж потерял работу очень туго приходится, мы очень благодарны за выплаты в июне и июле, будем очень благодарны, если государство поможет в августе.
Екатерина Титкова:
— У меня двое маленьких детей, сад не работает, мне на работу никак не выйти, заработка мужа сейчас не хватает, а к осени и зиме одевать детей заново надо.
Елена Плетникова:
— Я подписываю эту петицию, потому что у меня двое детей. Второй ребенок — инвалид. Очень дорогое лекарство. И постоянно приходится из района ездить в город на прием к врачу. А так же эти деньги очень помогут при лечении в Москве. Если есть возможность и на детей инвалидов обратите внимание.
Мария Белоус:
— Считаю необходимым продлить помощь семьям с детьми, так как ограничительные меры ещё не везде сняты.
Олеся Губанова:
— Я подписываюсь, так как многодетная мама, сейчас живем только на пособия новорожденного, муж потерял работу, сейчас устраивается, но ближайшая зарплата будет только в конце сентября.
Марина Баратова:
— Надо собрать детей в школу и детский сад. У меня трое детей 8 лет, 4 года и 2 года. Помощи от нашего правительства нет.
Таня Михайлова:
-Всем сейчас тяжело… Работы нет, цены выросли… Ладно сами, а деткам хочется всего получше… Подписываю, хотя не думаю, что и в августе будут выплаты… Поправки в конституцию внесены, люди одобрили. От нас, народа, вроде как, больше ничего не надо….
EKATERINA GIS:
— Я подписываю, потому что у меня двое детей и я мать-одиночка, а у нас матерям-одиночкам никаких выплат и льгот не положено… Я в декрете, ребенок в сад не ходит, потому что у нас работают в саду только дежурные группы, там по 10 детей. Принимают только по справкам от родителей, которые работают. Замкнутый круг и на работу не выйти, потому что в сад не ходим, и в сад не пойти, потому что не работаю. С маткапитала 12 177 в месяц. И всё. С детьми с голоду помрем.
Ольга Шашеро:
— Половину лета сижу дома за свой счёт.
Татьяна Байоглиева:
— Я подписываю петицию от 0 лет, так как нахожусь в декрете, у меня двое деток 2 года и 5 лет, и деньги сейчас ох как нужны. Муж работает один на износ, хватаясь за каждый возможный заработок с утра до ночи, и денег совсем не хватает!!! Многие тут пишут: нарожали, думать надо было, попрошайки… Люди вы в своем уме???!!!! Сколько сейчас поувольняли людей, сколько сейчас людей в безвыходном положение из-за пандемии. Чем кормить деток, на что одевать, чем платить кредиты и ипотеки. Цены растут на всё. Короновирус очень многих подкосил, если бы его не было, жили и работали все, как раньше… И заметьте, никто бы петиции не составлял!!! Считаю, что помощь просто необходима, и надеюсь ее окажут! А умников, которые здесь пишут, мол, все им не так, милости просим слинять отсюда… Не подписывайтесь и сидите молча, глядя в монитор, раз вам помощь не нужна!
Мария Денисенкова:
— Я считаю, что необходимо продлить выплаты так же в августе. Здесь многие очень негативно отзываются о выплатах детям до 16 лет, в основном это родители тех детей, которые под выплаты не попали. Я тоже считаю, что это не справедливо — выплаты необходимо всем детям до 18… Однако я считаю: есть также и те, кому выплаты не положены. Это люди, которые никогда не работали, к примеру, у нас есть целый посёлок цыганей, которые помимо того, что никогда не платили налогов, но ведут еще и противозаконную деятельность, зато за капиталами, выплатами, и т.д. бегут первые. Вот кому они не положены. Полагаю, все, что выплачивается людям, которые того не заслужили, необходимо было разделить на людей рабочих. Есть стаж, то есть и выплаты, нет стажа трудового, идите лесом…
Светлана Витальевна Сидорова:
— Мне, правда, нужны деньги на детей. Готова отчитаться за всё потраченное, хотя чеки будут явно больше пособия!
Я мама 5терых детей 6естой ребенок под опекой кроме едв нет ни чего Я работаю клинером у частника подтвердить доход не могу а а потому государство забили на нас а мои дети полностью на бабушке дети почти не видят мама
Может пора уже задуматься как обеспечивать детей, а не только рожать!
А для тех кто считает многодетных родителей попрошайками скажу так.
Не надо никого оскорблять, неизвестно кто и когда без денег останется, ситуации у всех разные, я знаю одну семью , которые с тремя детьми в один миг нищими стали, а были богатыми сети магазинов держали, а сейчас и тому, что люди отдадут рады. Не суди и никто тебя не осудит.
Типа , если не будут летать наши, то будут летать НАТОские.
Если не будут рожать наши, то будут рожать НАТОские солдаты(всех шести полов) и джамшуты с рафшанами и афронегритянцами.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/27/585638-putin-daj-narozhali-poproshajki-o-prodlenii-vyplaty-10-000-rublej-v-avguste-2020-zhdut-zayavleniya-putina-rossiyane/comment-page-1#comment-1877943
А вы ещё у Сечина или Миллера сколько миллионов в день они получают и куда их тратят.
Завидуйте молча, и в 20 лет надо было детей рожать, ане по саунам и кабанам шляться.
Вы запутались? У вас третий ребёнок, а значит от двух предыдущих остались школьные принадлежности , школьная форма, уж точно стул, стол и уж точно место хранение его принадлежностей! Вы бы хоть капельку заморочились в правдивости своего вранья, так откровенно не уважать собеседника, вы считаете окружающих умственноотсталыми?
Деньги совсем некуда девать, откладывать приходится? Так это называется "зажрались, иждивенцы"
Это точно
Видимо уже нет, хотя она катастрофически нужна! (
Думаю, что к середине месяца что-то капнет родителям, чтобы задобрить народ. Капельку.
В нашем городе днем людей нет, маршрутки и автобусы ходят полупустыми. С частных организаций всех погнали. Два месяца все сидели дома, кроме муниципальных служащих. Цены в супермаркетах возросли в 2 раза. Считаю, сто государство должно поддержать не только в августе, но и до конца года. Вряд ли что-то изменится в стране. Бедность и нищета
Думали им денег дали.
Да через месяц так цены задерут - вздрогнете.
Это ж экономика.
Денег всегда должно нехватать, иначе будут пустые полки в магазинах.
Почитаешь и глаза вылазят от такого!
Мне кажется негативно высказуются те,кто вообще выплат не получил.
Граждане....завидовать плохо!
Будут деньги - спасибо!
Не будут - обойдёмся!
Обидно только одно...
В других странах для людей всё делают,взять ту же самую Америку и Израиль,а у нас в России ничего никому не надо!
Плевали на нас с высокой колокольни.
Почему налоговые деньги честных работяг отдают мамашам, севшим на шею государству со своим прицепом? Никто вам ничего не должен! Сами рожали - сами будьте готовы обеспечить. Любая материальная помощь порождает иждивенческие настроения и делает из людей алчных халявщиков))