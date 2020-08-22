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Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

15:45 22.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пару недель назад со стойки исчезли сторожка, туалет и техника. «Курьер. Среда. Бердск» постоянно проверяет, есть ли движение в теме, так возмутившей бердчан — они не хотят полигон ТКО «под носом».

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео
Признаков жизни нет на месте будущей свалки
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видеоЕженедельно выезжают на место строительства свалки рабочая группа и мэр Бердска Евгений ШестернинЕщё 129 новостей

На месте, где предполагалось строительство мусорной свалки в Искитимском районе на границе с Бердском, 22 августа пусто и тихо. "Курьер. Среда. Бердск" проверил, нет ли там какого-либо движенияю Напомним, выяснил, что пару недель назад после массовых протестов горожан с поля возле проложенной к будущему полигону ТКО дороги убрали строительный вагончик и туалет. Строительные работы не ведутся, технику, в том числе каток для укладки асфальта, отогнали.

Остались собственно дорога, наполовину засыпанная щебнем, и столбы с протянутыми проводами ЛЭП.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вагончик и туалет для рабочих появился в поле, где собираются строить свалку, 1 августа, чуть ранее там начались геодезические работы. Вероятно, их убрали и свернули строительство после массовых акций протеста: бердчане не хотят иметь у себя под носом мусорный полигон, который существенного, по их мнению, скажется на привлекательности Бердска, будет отравлять жизнь жителям окрестных микрорайонов.

Чтобы прекратить строительство общественники писали во все инстанции - вплоть до президента России. "Курьер. Среда. Бердск" получил ответы на множество запросов от министерств и ведомств. Прокуратура Искитимского района начала проверку законности сооружения свалки в "людном месте".

- Представители рабочей группы еженедельно осуществляют выезд на вышеуказанный земельный участок, согласно решению председателя рабочей группы. Информация по итогам проверки публикуется на официальное сайте администрации города Бердска, - ответили на запрос «Курьер. Среда. Бердск» в горадминистрации на вопрос о том, контролирует ли личном мэр Евгений Шестернин происходящее на месте возможной мусорной свалки.

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

Признаков жизни не подает мусорная свалка у кладбища Бердска 22 августа. Смотрите фото и видео

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От редакции

Свалки не будет?

Аноним, 22 августа 2020 15:48
Не расслабляемся

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