19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

"А не надо хамить!": за что снизят зарплату медикам? О новой системе оплаты труда в пандемию в ЦГБ Бердска рассказал министр Хальзов

12:00 19.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Система оплаты труда изменилась из-за жалоб граждан, а также замечаний в оформлении медицинской документации от страховых компаний, уточнил министр здравоохранения. Медики в свою очередь заявляют, что "их держат за рабов".

% name% title
За что снизят зарплату медикам в ЦГБ бердска, рассказал Хальзов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

"А не надо хамить!": за что снизят зарплату медикам? О новой системе оплаты труда в пандемию в ЦГБ Бердска рассказал министр ХальзовВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаЕщё 153 новостей

По какой новой системе начислят зарплату медработникам Бердска? Напомним, 4 обращения в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" поступило за последние месяцы с жалобами медиков. Это уже предел, - отмечали врачи, дробят на "копейки" зарплату медикам в пандемию в ЦГБ Бердска. Медикам дали подписать документ о сокращении зарплат на 5 баллов, заявляли они. "Нас держат за рабов" - также говорили врачи. Что за новая система формирования зарплаты в БЦГБ, дал ответ "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения региона Константин Хальзова. Напомним, он также подтвердил задержку зарплаты медикам и рассказал, куда ушли деньги при снижении зарплаты в ЦГБ Бердска.

Напомним, в отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают. Как экономят на медиках в пандемию, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" медсестра ЦГБ Бердска.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения устанавливаются стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, объяснил Хальзов. Данные стимулирующие выплаты начисляются в бальной системе.

- Из-за обращений и жалоб граждан, а также замечаний в оформлении медицинской документации от страховых компаний с 4 сентября 2020 года пересмотрено Положение об оплате труда работников БЦГБ в части перераспределения баллов по критериям оценки качества работы специалистов по нескольким пунктам, - рассказал Хальзов.

По каким критериям изменились требования к медикам:

• «Своевременная подготовка и предоставление отчетности»,

• «Дефекты в ведении медицинской документации»,

• «Обоснованные жалобы от пациентов и их законных представителей; замечания (предписания) вышестоящих и контролирующих органов по результатам проверок»,

• «Соблюдение норм профессиональной этики, культуры общения».

- Если медицинским работником не нарушены вышеуказанные критерии, то баллы, как и ранее, начисляются в полном объеме, - подчеркнул министр здравоохранения.

При исполнении пункта «Выполнение нормативных объемов медицинской помощи по структурным подразделениям» стимулирующие надбавки начисляются согласно установленным критериям (выполнение государственного задания 96-100%, 90-95%, при выполнении плана менее 90% стимулирующие баллы как показатель оценки качества работы специалистов не начисляются).

Изменение в Положение об оплате труда работников БЦГБ согласовано министерством здравоохранения Новосибирской области 4 сентября 2020 года, уведомления работникам центральной больницы вручены до 10 сентября. Согласно Трудовому кодексу РФ данные изменения не могут вступить в силу ранее, чем через два месяца с момента получения уведомления.

врачи зарплата медикам новая система оплаты труда медикам пандемия снизили зарплату медикам в пандемию Константин Хальзов Алла Дробинская Бердская ЦГБ Минздрав Новосибирской области
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам новая система оплаты?

Остап., 19 октября 2020 12:19
НВР:
Интересный вы человек! Все у вас в порядке! Удивительно! С таким счастьем - и на свободе!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Розыск: в серых брюках и светлом поло 19-летний Киселев Никита проплыл по реке Объ и пропал без вести
12:46 19-10-2020
Розыск: в серых брюках и светлом поло 19-летний Киселев Никита проплыл по реке Объ и пропал без вести
Как конфликт в Карабахе могут использовать турки против России, стало известно
12:45 19-10-2020
Как конфликт в Карабахе могут использовать турки против России, стало известно
Почему нельзя вечером выносить мусор из дома? Народные приметы о мусоре
12:36 19-10-2020
Почему нельзя вечером выносить мусор из дома? Народные приметы о мусоре
Как вернуть Крым через Белоруссию, рассказал экс-посол Украины
12:30 19-10-2020
Как вернуть Крым через Белоруссию, рассказал экс-посол Украины
Аномальную пятницу спрогнозировали синоптики в некоторых регионах России
12:15 19-10-2020
Аномальную пятницу спрогнозировали синоптики в некоторых регионах России
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
12:13 19-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Геморрой: Классификация, симптомы и лечение
12:12 19-10-2020
Геморрой: Классификация, симптомы и лечение
2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка
12:04 19-10-2020
2021: что успеть сделать за 70 дней до Нового года. Кстати, это год Быка
Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября
12:03 19-10-2020
Уникальная магнитная буря 2020 года: Самая затяжная буря года начнется 20 октября
Огромный астероид 2018VP1 может упасть на землю 2 ноября 2020 года. NASA предупредило об опасности
12:02 19-10-2020
Огромный астероид 2018VP1 может упасть на землю 2 ноября 2020 года. NASA предупредило об опасности