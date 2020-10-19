"А не надо хамить!": за что снизят зарплату медикам? О новой системе оплаты труда в пандемию в ЦГБ Бердска рассказал министр Хальзов

По какой новой системе начислят зарплату медработникам Бердска? Напомним, 4 обращения в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" поступило за последние месяцы с жалобами медиков. Это уже предел, - отмечали врачи, дробят на "копейки" зарплату медикам в пандемию в ЦГБ Бердска. Медикам дали подписать документ о сокращении зарплат на 5 баллов, заявляли они. "Нас держат за рабов" - также говорили врачи. Что за новая система формирования зарплаты в БЦГБ, дал ответ "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения региона Константин Хальзова. Напомним, он также подтвердил задержку зарплаты медикам и рассказал, куда ушли деньги при снижении зарплаты в ЦГБ Бердска.
Напомним, в отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают. Как экономят на медиках в пандемию, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" медсестра ЦГБ Бердска.
В настоящее время в учреждениях здравоохранения устанавливаются стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, объяснил Хальзов. Данные стимулирующие выплаты начисляются в бальной системе.
- Из-за обращений и жалоб граждан, а также замечаний в оформлении медицинской документации от страховых компаний с 4 сентября 2020 года пересмотрено Положение об оплате труда работников БЦГБ в части перераспределения баллов по критериям оценки качества работы специалистов по нескольким пунктам, - рассказал Хальзов.
По каким критериям изменились требования к медикам:
• «Своевременная подготовка и предоставление отчетности»,
• «Дефекты в ведении медицинской документации»,
• «Обоснованные жалобы от пациентов и их законных представителей; замечания (предписания) вышестоящих и контролирующих органов по результатам проверок»,
• «Соблюдение норм профессиональной этики, культуры общения».
- Если медицинским работником не нарушены вышеуказанные критерии, то баллы, как и ранее, начисляются в полном объеме, - подчеркнул министр здравоохранения.
При исполнении пункта «Выполнение нормативных объемов медицинской помощи по структурным подразделениям» стимулирующие надбавки начисляются согласно установленным критериям (выполнение государственного задания 96-100%, 90-95%, при выполнении плана менее 90% стимулирующие баллы как показатель оценки качества работы специалистов не начисляются).
Изменение в Положение об оплате труда работников БЦГБ согласовано министерством здравоохранения Новосибирской области 4 сентября 2020 года, уведомления работникам центральной больницы вручены до 10 сентября. Согласно Трудовому кодексу РФ данные изменения не могут вступить в силу ранее, чем через два месяца с момента получения уведомления.
Интересный вы человек! Все у вас в порядке! Удивительно! С таким счастьем - и на свободе!