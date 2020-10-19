"А не надо хамить!": за что снизят зарплату медикам? О новой системе оплаты труда в пандемию в ЦГБ Бердска рассказал министр Хальзов

Система оплаты труда изменилась из-за жалоб граждан, а также замечаний в оформлении медицинской документации от страховых компаний, уточнил министр здравоохранения. Медики в свою очередь заявляют, что "их держат за рабов".

За что снизят зарплату медикам в ЦГБ бердска, рассказал Хальзов

По какой новой системе начислят зарплату медработникам Бердска? Напомним, 4 обращения в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" поступило за последние месяцы с жалобами медиков. Это уже предел, - отмечали врачи, дробят на "копейки" зарплату медикам в пандемию в ЦГБ Бердска. Медикам дали подписать документ о сокращении зарплат на 5 баллов, заявляли они. "Нас держат за рабов" - также говорили врачи. Что за новая система формирования зарплаты в БЦГБ, дал ответ "Курьер. Среда. Бердск" министр здравоохранения региона Константин Хальзова. Напомним, он также подтвердил задержку зарплаты медикам и рассказал, куда ушли деньги при снижении зарплаты в ЦГБ Бердска.

Напомним, в отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают. Как экономят на медиках в пандемию, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" медсестра ЦГБ Бердска.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения устанавливаются стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, объяснил Хальзов. Данные стимулирующие выплаты начисляются в бальной системе.

- Из-за обращений и жалоб граждан, а также замечаний в оформлении медицинской документации от страховых компаний с 4 сентября 2020 года пересмотрено Положение об оплате труда работников БЦГБ в части перераспределения баллов по критериям оценки качества работы специалистов по нескольким пунктам, - рассказал Хальзов.

По каким критериям изменились требования к медикам:

• «Своевременная подготовка и предоставление отчетности»,

• «Дефекты в ведении медицинской документации»,

• «Обоснованные жалобы от пациентов и их законных представителей; замечания (предписания) вышестоящих и контролирующих органов по результатам проверок»,

• «Соблюдение норм профессиональной этики, культуры общения».

- Если медицинским работником не нарушены вышеуказанные критерии, то баллы, как и ранее, начисляются в полном объеме, - подчеркнул министр здравоохранения.

При исполнении пункта «Выполнение нормативных объемов медицинской помощи по структурным подразделениям» стимулирующие надбавки начисляются согласно установленным критериям (выполнение государственного задания 96-100%, 90-95%, при выполнении плана менее 90% стимулирующие баллы как показатель оценки качества работы специалистов не начисляются).

Изменение в Положение об оплате труда работников БЦГБ согласовано министерством здравоохранения Новосибирской области 4 сентября 2020 года, уведомления работникам центральной больницы вручены до 10 сентября. Согласно Трудовому кодексу РФ данные изменения не могут вступить в силу ранее, чем через два месяца с момента получения уведомления.