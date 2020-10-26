26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Сколько медиков слегли от COVID-19 и умерли в регионе и Бердске? Вы ужаснетесь цифрам. Ответ дал министр Хальзов

11:04 26.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
1 2

Но уточнить, сколько именно медиков заражено в Искитиме и в Бердске отдельными цифрами министр не смог. Заявил, что место регистрации и/или фактического проживания сотрудников медицинских организаций не всегда находится в границах муниципального образования, на территории которого расположена медицинская организация.

% name% title
Коронавирус губит как медиков, так и обычных людей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько медиков слегли от COVID-19 и умерли в регионе и Бердске? Вы ужаснетесь цифрам. Ответ дал министр ХальзовВаши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаЕщё 223 новостей

Сколько медработников заразились коронавирусом в Бердске и Новосибирской области? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области.

- По состоянию на 21 октября 2020 года в Новосибирской области зафиксировано 1438 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа среди медицинских работников, - сообщил Хальзов 23 октября.

Напомним, сразу 60 медиков заразились COVID-19 за начало октября 2020 в Бердске. Всего инфицированы за пандемию 160 сотрудников БЦГБ. Также напомним, Людей оставляют умирать? 4 дня не приезжают врачи на вызов к Валентине с температурой 40, кашлем и обмороками в Новосибирске. Также ли в Бердске, узнавал "Курьер. Среда. Бердск".

Но уточнить, сколько именно медиков заражено в Искитиме и в Бердске отдельными цифрами министр не смог. Заявил, что место регистрации и/или фактического проживания сотрудников медицинских организаций не всегда находится в границах муниципального образования, на территории которого расположена медицинская организация.

- Предоставить запрашиваю вами информацию о количестве инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа медицинских работников с учетом места их регистрации и/или фактического проживания не представляется возможным, - сказал министр.

Какие должности занимают зараженные коронавирусом медицинские работники? На этот вопрос также не дано ответа.

- Статистика заболеваемости медицинских работников коронавирусной инфекцией нового типа ведется без учета занимаемой ими должности, - заявил Хальзов.

Не поступило развернутого ответа и по погибшим медикам в области, Бердске и Искитиме.

- До настоящего момента на территории Искитимского района коронавирусная инфекция нового типа стала причиной смерти одного медицинского работника, - сказано в ответе.

За период с момента выявления первого случая коронавирусной инфекции нового типа на территории Новосибирской области 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года в Новосибирской области зафиксировано меньше случаев инфицирования медицинских работников коронавирусной инфекцией нового типа, чем в период с 1 октября 2020 года по 21 октября 2020 года, также сообщил Константин Хальзов.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

вторая волна зараженные медики коронавирус медики Константин Хальзов
Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как выжить медикам?

Аноним, 26 октября 2020 11:42
НВР:
Да только молиться на свой иммунитет ,а в лучшем случае уволиться.....,выбирать надо здоровье или продолжать дальше разгребать заразу.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
12:37 26-10-2020
Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции
12:32 26-10-2020
Задержали за
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
12:23 26-10-2020
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
12:20 26-10-2020
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
12:16 26-10-2020
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
12:16 26-10-2020
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
12:06 26-10-2020
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
Бердск"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов
12:00 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
11:56 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога
11:51 26-10-2020
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога