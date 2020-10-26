Сколько медиков слегли от COVID-19 и умерли в регионе и Бердске? Вы ужаснетесь цифрам. Ответ дал министр Хальзов

Но уточнить, сколько именно медиков заражено в Искитиме и в Бердске отдельными цифрами министр не смог. Заявил, что место регистрации и/или фактического проживания сотрудников медицинских организаций не всегда находится в границах муниципального образования, на территории которого расположена медицинская организация.

Коронавирус губит как медиков, так и обычных людей

Сколько медработников заразились коронавирусом в Бердске и Новосибирской области? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области.

- По состоянию на 21 октября 2020 года в Новосибирской области зафиксировано 1438 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа среди медицинских работников, - сообщил Хальзов 23 октября.

Напомним, сразу 60 медиков заразились COVID-19 за начало октября 2020 в Бердске. Всего инфицированы за пандемию 160 сотрудников БЦГБ. Также напомним, Людей оставляют умирать? 4 дня не приезжают врачи на вызов к Валентине с температурой 40, кашлем и обмороками в Новосибирске. Также ли в Бердске, узнавал "Курьер. Среда. Бердск".

Но уточнить, сколько именно медиков заражено в Искитиме и в Бердске отдельными цифрами министр не смог. Заявил, что место регистрации и/или фактического проживания сотрудников медицинских организаций не всегда находится в границах муниципального образования, на территории которого расположена медицинская организация.

- Предоставить запрашиваю вами информацию о количестве инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа медицинских работников с учетом места их регистрации и/или фактического проживания не представляется возможным, - сказал министр.

Какие должности занимают зараженные коронавирусом медицинские работники? На этот вопрос также не дано ответа.

- Статистика заболеваемости медицинских работников коронавирусной инфекцией нового типа ведется без учета занимаемой ими должности, - заявил Хальзов.

Не поступило развернутого ответа и по погибшим медикам в области, Бердске и Искитиме.

- До настоящего момента на территории Искитимского района коронавирусная инфекция нового типа стала причиной смерти одного медицинского работника, - сказано в ответе.

За период с момента выявления первого случая коронавирусной инфекции нового типа на территории Новосибирской области 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года в Новосибирской области зафиксировано меньше случаев инфицирования медицинских работников коронавирусной инфекцией нового типа, чем в период с 1 октября 2020 года по 21 октября 2020 года, также сообщил Константин Хальзов.

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