Сергей Хорошилов и Александр Окунев захотели стать депутатами Бердска. Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021
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Сергей Хорошилов и Александр Окунев захотели стать депутатами Бердска. Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021

9:43:037/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В обновленный состав горсовета войдут 27 депутатов.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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ТИК Бердска обнародовал новый список кандидатов в депутаты Бердска. Напомним, 19 сентября 2021 бердчане выберут новый состав горсовета. Выборы пройдут по всей России.

Как стало известно, 5 июля свои кандидатуры на столь важный пост выдвинули:

Сергей Хорошилов

Он родился 6 июня 1982 года. Имеет высшее образование в Московском государственном университете дизайна и технологии. Университет закончил в 2005 году. Работает генеральным директором в ООО "АА ЭнергоГрупп". Живет в Бердске.

Александр Окунев

Родился 14 октября 1958 года. Закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков в 1980 году. А также Краснознаменскую академию им. В.И.Ленина" в 1991 году. Работает главным специалистом по экономической безопасности в ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения". Действующий народный избранник Совета депутатов Бердска. Живет в Бердске.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать:

Павел Кузеванов.

Владислав Курочкин.

Дмитрий Солоников.

Николай Шипилов.

Николай Бауэр.

Олег Яцков.

Владимир Ладышкин.

Олег Чебаненко.

Семен Кузьмичев.

Сергей Кривецкий.

Наталья Туркина.

Всего в списке кандидатов на должность депутата Бердска числится уже 13 бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не менее пяти кандидатов намерена выдвинуть «Партия пенсионеров». В их числе и лидер бердского отделения Евгений Коржов. Закрыть своими людьми все округа Бердска намерена и «Единая Россия». Большинство действующих депутатов горсовета снова собираются баллотироваться. «Зеленые» пока не обращались в бердский ТИК с документами на регистрацию своих кандидатов. Как и другие партии.

Напомним, что кандидаты вправе агитировать за себя и против соперников с момента подачи документов в избирком с заявлением о желании баллотироваться. При этом ТИК уже определил компании, где разрешено официально печатать агитационные материалы. В обновленный совет депутатов войдут 27 человек.

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