Сергей Хорошилов и Александр Окунев захотели стать депутатами Бердска. Новый список кандидатов на выборы 19 сентября 2021

ТИК Бердска обнародовал новый список кандидатов в депутаты Бердска. Напомним, 19 сентября 2021 бердчане выберут новый состав горсовета. Выборы пройдут по всей России.
Как стало известно, 5 июля свои кандидатуры на столь важный пост выдвинули:
Сергей Хорошилов
Он родился 6 июня 1982 года. Имеет высшее образование в Московском государственном университете дизайна и технологии. Университет закончил в 2005 году. Работает генеральным директором в ООО "АА ЭнергоГрупп". Живет в Бердске.
Александр Окунев
Родился 14 октября 1958 года. Закончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков в 1980 году. А также Краснознаменскую академию им. В.И.Ленина" в 1991 году. Работает главным специалистом по экономической безопасности в ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения". Действующий народный избранник Совета депутатов Бердска. Живет в Бердске.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что депутатами хотят стать:
Павел Кузеванов.
Владислав Курочкин.
Дмитрий Солоников.
Николай Шипилов.
Николай Бауэр.
Олег Яцков.
Владимир Ладышкин.
Олег Чебаненко.
Семен Кузьмичев.
Сергей Кривецкий.
Наталья Туркина.
Всего в списке кандидатов на должность депутата Бердска числится уже 13 бердчан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не менее пяти кандидатов намерена выдвинуть «Партия пенсионеров». В их числе и лидер бердского отделения Евгений Коржов. Закрыть своими людьми все округа Бердска намерена и «Единая Россия». Большинство действующих депутатов горсовета снова собираются баллотироваться. «Зеленые» пока не обращались в бердский ТИК с документами на регистрацию своих кандидатов. Как и другие партии.
Напомним, что кандидаты вправе агитировать за себя и против соперников с момента подачи документов в избирком с заявлением о желании баллотироваться. При этом ТИК уже определил компании, где разрешено официально печатать агитационные материалы. В обновленный совет депутатов войдут 27 человек.