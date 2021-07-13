С поражением легких 50% и двусторонней пневмонией увезли в реанимацию маму Антона Иванова из Бердска после обещаний поджечь себя у ЦГБ
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С поражением легких 50% и двусторонней пневмонией увезли в реанимацию маму Антона Иванова из Бердска после обещаний поджечь себя у ЦГБ

5:21:007/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Минздрава НСО
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"Мне сказали, что маму перевели в реанимацию. Поехал сразу в реанимацию. Врач реанимации вышел не сразу, но вышел и объяснил, что мама в сознании, под маской, дышит. Была очень низкая сатурация", - говорит бердчанин.

В реанимацию перевели маму Антона Иванова
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сын пациентки из ковидного госпиталя Антон Иванов рассказал, что его маму перевели в реанимацию.

- Мама не отвечала мне на сообщения. Я поехал в больницу. Мне сказали, что маму перевели в реанимацию. Поехал сразу в реанимацию. Врач реанимации вышел не сразу, но вышел и объяснил, что мама в сознании, под маской, дышит. Была очень низкая сатурация. Диагноз - пневмония двусторонняя, с поражением 50% легких. Почему 5 дней не было результатов анализа? Сказали, что сейчас состояние стабилизируют, переведут в обычную палату, - рассказал о состоянии мама Антон сегодня, 13 июля.

Антон привез антибиотики, которые он купил по совету тех, кто уже лечился от ковида и успешно. Но в больнице в реанимации врач сказала, что ничего не нужно, антибиотики есть.
- Буду узнавать, что нужно, звонить, - говорит Антон.

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