Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко
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Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко

10:33:427/14/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам главы Минздрава, большинство заразились в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19, — цитирует его РИА Новости. - После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины».

За сутки на 14 июля в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по данным главы минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, в регионе заражаются после прививки от коронавируса менее 1%. Бердчанка рассказала свою историю заражения после вакцинации. После положительного теста к ней несколько дней не приходит ковидная бригада.

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