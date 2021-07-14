Процент заболевших коронавирусом после вакцинации назвал Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19, — цитирует его РИА Новости. - После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины».
За сутки на 14 июля в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по данным главы минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, в регионе заражаются после прививки от коронавируса менее 1%. Бердчанка рассказала свою историю заражения после вакцинации. После положительного теста к ней несколько дней не приходит ковидная бригада.