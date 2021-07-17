Крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России оценил глава Минздрава

Ситуация с распространением коронавируса в России остается крайне напряженной, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил некоторое замедление темпов распространения ковида.
«Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших»,— сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1» в пятницу.
По его словам, наблюдается еженедельный прирост числа людей, поставивших прививку от коронавируса.
«Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1 млн человек в сутки»,— сказал глава Минздрава.
Проблем с коечным фондом в ковидных госпиталях нет: 18% коек в России зарезервированы для больных COVID-19, но не задействованы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу власти Москвы сообщили об отмене системы QR-кодов с понедельника, 19 июля. Но мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавируса остается сложной.
В Новосибирской области стараются ликвидировать дефицит вакцины - губернатор Андрей Травников попросил дополнительные дозы у российского правительства, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".