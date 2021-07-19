Пункты вакцинации от коронавируса закрыли в ТЦ Бердска: В горбольнице назвали причины
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Пункты вакцинации от коронавируса закрыли в ТЦ Бердска: В горбольнице назвали причины

7:17:227/19/2021
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Привитые первым компонентом вакцины в ГУМе и ТЦ "Гермес" получить вакцинацию вторым компонентом в назначенные сроки могут в поликлиниках.

Вакцинация спасает от смерти

Временно прекращают работу два пункта вакцинации в Бердске. Об этом сообщили в понедельник в Бердской городской больнице.

Пункты вакцинации, расположенные по адресам: ул. Лелюха, 28 (ГУМ) и ул. Красная Сибирь, 115 (ТЦ "Гермес") с 19 июля прекращают свою работу "в связи с графиком поставок вакцины, регламентируемым «Новосибоблфарм», уточнили в ЦГБ.

-Еще одна причина временного прекращения работы пунктов вакцинации на торговых площадках - низкая активность горожан, обращающихся в данные пункты, - рассказали в больнице

Отмечается, что привитые первым компонентом вакцины в ГУМе получить вакцинацию вторым компонентом в назначенные сроки могут в поликлинике на ул. Пушкина, 172 с 14.00 до 20.00.

Те, кто поставил первую прививку в "Гермесе", второй компонент могут получить в поликлинике на ул. Боровой, 109 с 14.00 до 20.00.

О возобновлении работы пунктов вакцинации в ГУМе и ТЦ "Гермес" будет оповещено дополнительно, срок пока не установлен, отметили в ЦГБ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до сих пор в Бердске работало 6 пунктов вакцинации. Сначала в торговых центрах отменили прививки по выходным. А теперь и вовсе закрыли.

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