Пункты вакцинации от коронавируса закрыли в ТЦ Бердска: В горбольнице назвали причины

Временно прекращают работу два пункта вакцинации в Бердске. Об этом сообщили в понедельник в Бердской городской больнице.
Пункты вакцинации, расположенные по адресам: ул. Лелюха, 28 (ГУМ) и ул. Красная Сибирь, 115 (ТЦ "Гермес") с 19 июля прекращают свою работу "в связи с графиком поставок вакцины, регламентируемым «Новосибоблфарм», уточнили в ЦГБ.
-Еще одна причина временного прекращения работы пунктов вакцинации на торговых площадках - низкая активность горожан, обращающихся в данные пункты, - рассказали в больнице
Отмечается, что привитые первым компонентом вакцины в ГУМе получить вакцинацию вторым компонентом в назначенные сроки могут в поликлинике на ул. Пушкина, 172 с 14.00 до 20.00.
Те, кто поставил первую прививку в "Гермесе", второй компонент могут получить в поликлинике на ул. Боровой, 109 с 14.00 до 20.00.
О возобновлении работы пунктов вакцинации в ГУМе и ТЦ "Гермес" будет оповещено дополнительно, срок пока не установлен, отметили в ЦГБ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до сих пор в Бердске работало 6 пунктов вакцинации. Сначала в торговых центрах отменили прививки по выходным. А теперь и вовсе закрыли.