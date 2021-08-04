Избирком Бердска снял с выборов 13 кандидатов в депутаты: Но и при этом осталось почти 8 человек на место
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Избирком Бердска снял с выборов 13 кандидатов в депутаты: Но и при этом осталось почти 8 человек на место

12:46:468/4/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Причины отказа в регистрации разные, в том числе причастность к деятельности организации, признанной экстремистской. Список «отказников» на 4 августа не окончательный.

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На утро 4 августа из списка кандидатов в депутаты бердского горсовета избирком вычеркнул 13 фамилий. Причинами отказа в регистрации стали несдача претендентами документов в установленный срок, нарушения в подписных листах и причастность кандидатов к деятельности экстремистских организаций. Кроме того, несколько человек сами отозвали свои кандидатуры, отказавшись баллотироваться, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель муниципальной ТИК Наталья Фокина.

Это не окончательный список снятых с выборов горсовет Бердска. Еще несколько человек, не сдавшие документы в избирком, претендуют на выбывание. Но, по словам Фокиной, их судьба станет известна после 6 августа. Это последний день регистрации кандидатов на выборы депутатов горсовета Бердска, которые состоятся 19 сентября 2021 года. А пока каждый день комиссия рассматривает по несколько претендентов. И прошедшие сито получают удостоверения зарегистрированных кандидатов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в числе «отказников» выдвиженцы от коалиции «Новосибирск-2021». В запросе бердского избиркома Минюст сообщил, что по меньшей мере пятеро из них имеют отношение к деятельности организации, признанной экстремистской. По словам Натальи Фокиной запрашивают данные буквально по всем кандидатам. Сейчас их в списке 221, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но фактическое число кандидатов — минус 13 на среду.

Они уже не смогут восстановиться и продолжать предвыборную гонку. Хотя коалиция намерена в суде обжаловать решение бердского избиркома о снятии ее выдвиженцев с регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, прошедшая под флагом коалиции.

Несмотря на сокращение кандидатов, число претендентов на один депутатский мандат в представительном органе власти Бердска остается высоким — почти 8 человек на 4 августа.

Узнать, если ли на вашем округе выбывшие и кто остался, можно по списку избирательных округов.

Список кандидатов, которых сняла с выборов территориальная избирательная комиссия Бердска

Округ №1

Корсак Артем Юрьевич, дата рождения - 10 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №2

Лазарев Владимир Евгеньевич, дата рождения - 20 ноября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Бердского филиала ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №2

Нечаева Ольга Юрьевна, дата рождения - 19 июня 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский госуниверситет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Округ №3

Левченко Кирилл Сергеевич, дата рождения - 26 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Округ №5

Сахоненко Денис Владимирович, дата рождения - 14 августа 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент НТЖТ, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №5

Якименко Вячеслав Дмитриевич, дата рождения - 3 апреля 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Округ №9

Мокриенко Михаил Александрович, дата рождения - 30 мая 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №10

Косов Сергей Геннадьевич, дата рождения - 24 августа 1998 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Округ №11

Пуховский Илья Владимирович, дата рождения - 25 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Картавина А.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Округ №16

Зражевский Александр Анатольевич, дата рождения - 27 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет путей сообщения, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №18

Кривецкий Сергей Владимирович, дата рождения - 1 марта 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Центр технического обслуживания", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №18

Лысенко Олег Валерьевич, дата рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СРТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Округ №26

Бойко Петр Петрович, дата рождения - 26 августа 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

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