Снятые с выборов депутатов Бердска независимые кандидаты массово судятся с избиркомом

Еще три исковых заявление к бердскому избиркому поступило от снятых с выборов кандидатов от коалиции «Новосибирск-2020». Вечером 9 августа Бердский горсуд принял заявления от Ильи Пуховского (округ №11), Тимофея Казанцева (округ №14) и Сергея Косова (округ №10).
Они имеют претензии к окружным избирательным комиссиям, которые отказали им в регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Такое решение претенденты на депутатский мандат посчитали незаконным. И требуют вернуть им право участвовать в муниципальных выборах. Административные иски переданы в производство судьи Ольги Зюковой.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее в понедельник с исками в Бердский горсуд на ту же тему обратились Ольга Нечаева и Вячеслав Якименко. Их будет рассматривать судья Наталья Новосадова.
И в этот же день суд рассмотрел аналогичны иск — первый в череде заявлений от «отказников». Его подал 6 августа Кирилл Левченко, помощник новосибирского депутата Сергея Бойко. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд отказал в удовлетворении искового заявления, признав правоту избиркома в снятии с выборов.
- Административное дело по иску Левченко об оспаривании решения окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 рассмотрено, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. Решение не вступило в законную силу, - рассказали 10 августа в суде.
Судебное заседание по иску Левченко в понедельник началось в 13.30 и только к 19.00 судья Оксана Лихницкая вынесла свой вердикт.
Напомним, что причиной для отказа в регистрации стали письма из Минюста о причастности представителей коалиции «Новосибирск-2020» к деятельности экстремистской организации. Все они так или иначе имели отношение к несанкционированным акциям.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из 18 выдвиженцев от коалиции продолжают предвыборную гонку только двое. На них пришел положительный отзыв из Минюста — в противозаконных деяниях не замечены.
Всего в списке осталось 185 кандидатов.
справка
На основе постановления Конституционного Суда РФ и согласно его рекомендациям был принят Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ, который действует и сегодня.
В соответствии с ним не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ:
- статьей 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и статьей 20.29 КОАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».