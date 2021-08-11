Снятые с выборов кандидаты от коалиции подали 9 исков в суд Бердска: Они считают отказ в регистрации незаконным
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Снятые с выборов кандидаты от коалиции подали 9 исков в суд Бердска: Они считают отказ в регистрации незаконным

7:21:428/11/2021
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Первое исковое заявление к горизбиркому уже рассмотрел Бердский суд. Он признал снятие с выборов депутатов горсовета обоснованным.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Уже 9 исковых заявлений подали в суд на 11 августа выдвиженцы на выборы депутатов горсовета Бердска от коалиции «Новосибирск-2020». Все они считают незаконным отказ им в качестве кандидатов. Территориальная избирательная комиссия сняла их с выборов, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на основании письма Минюста.

Избирком делает запрос на всех без исключения заявивших о желании баллотироваться. И Минюст посчитал выдвиженцев от коалиции причастными к деятельности организации, признанной экстремистской. О чем и уведомил бердский избирком. Напомним, что из 18 представителей «Новосибирск-2020» ТИК зарегистрировал только двоих. Поэтому можно предположить, что еще 7 исков поступит в Бердский горсуд.

11 августа суд принял исковые заявление Маркелова (избирательный округ №26) и Сурначевой (округ №9). Накануне с административным иском обратился Рязанцев. А 9 августа судья Оксана Лихницкая отказала в удовлетворении искового заявления Кириллу Левченко, признав решение избиркома о снятии с выборов законным и обоснованным, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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