Снятые с выборов кандидаты от коалиции подали 9 исков в суд Бердска: Они считают отказ в регистрации незаконным

Уже 9 исковых заявлений подали в суд на 11 августа выдвиженцы на выборы депутатов горсовета Бердска от коалиции «Новосибирск-2020». Все они считают незаконным отказ им в качестве кандидатов. Территориальная избирательная комиссия сняла их с выборов, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на основании письма Минюста.
Избирком делает запрос на всех без исключения заявивших о желании баллотироваться. И Минюст посчитал выдвиженцев от коалиции причастными к деятельности организации, признанной экстремистской. О чем и уведомил бердский избирком. Напомним, что из 18 представителей «Новосибирск-2020» ТИК зарегистрировал только двоих. Поэтому можно предположить, что еще 7 исков поступит в Бердский горсуд.
11 августа суд принял исковые заявление Маркелова (избирательный округ №26) и Сурначевой (округ №9). Накануне с административным иском обратился Рязанцев. А 9 августа судья Оксана Лихницкая отказала в удовлетворении искового заявления Кириллу Левченко, признав решение избиркома о снятии с выборов законным и обоснованным, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».