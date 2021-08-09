Независимый кандидат Кирилл Левченко проиграл избиркому Бердска суд о снятии с выборов депутатов горсовета

Бердский городской суд 9 августа начал рассматривать иск снятого с выборов в горсовет кандидата Кирилла Левченко. Он требует признать решение избирательной комиссии по округу №3 об отказе в регистрации незаконным. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», исковое заявление поступило от 6 августа. Документы на выдвижение он сдал 15 июля, а отказ получил 29 июля.
В понедельник судья Оксана Лихницкая начала рассматривать иск снятого кандидата в 13.30. В 19.00 стало известно, что его иск суд не удовлетворил.
- Суд оставил без удовлетворения иск Левченко, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" председатель бердской ТИК Наталья Фокина. Она отметила, что сегодня ей вручили еще два иска, которые подали выдвиженцы от коалиции.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", незаконным отказ в регистрации считают Ольга Нечаева и Вячеслав Якименко.
Напомним, Кирилла Левченко, который баллотировался от коалиции "Новосибирск-202", признали причастным к деятельности террористической или экстремистской организации. Такая информация пришла в бердскую ТИК из Минюста.
-По Левченко был отказ. Нам пришла информация из Министерства юстиции о том, что данный человек причастен к деятельности террористических и экстремистских организаций, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Фокина.
Левченко выдвигался по округу №3. В соперниках у него было 7 человек, в том числе коммунист Камиль Джафаров из Новосибирска и единоросс Дмитрий Князев, методист-инструктор бердского отдела физкультуры и спорта.
Кирилл Левченко является помощником депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко, который победил на прошлогодних выборах под флагом оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020".
В бердский депутатский корпус баллотировались 18 сторонников коалиции. Из них зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты только двоих, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Всего же ТИК сняла с выборов 36 кандидатов, 8 из них отказались от участия в предвыборной гонке по собственной инициативе.
Напомним, что у всех представителей "Новосибирск-202" были примерно те же формулировки от Минюста, которые стали основанием для отказа в регистрации в качестве кандидатов. Действующий депутат Новосибирского горсовета Светлана Каверзина задавалась вопросом, зарегистрирует ли бердская ТИК выдвиженцев от коалиции, которые никогда не участвовали в несанкционированных митингах и не были замечены в других подозрительных для власти акциях. Таких нашлось двое - они продолжают предвыборную гонку.
Пока неизвестно, будет ли Левченко обжаловать решение Бердского горсуда.