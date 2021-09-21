В Бердске депутата Михаила Овсепяна уличили в незаконной укладке асфальта в день выборов нового состава горсовета. Смотрите видео

Жители Бердска возмущены действиями депутата Михаила Овсепяна перед выборами. Как сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" горожане, депутат якобы начал подготовку к укладке асфальта в пятницу и субботу, а полноценные работы начались в воскресенье, 19 сентября, то есть в день выборов. Событие происходило недалеко от ул. Новосибирской.
- Я увидела это в районе 12 часов. Как раз эту дорожку катали, делали. Я еще шла на выборы и посмеялась. Подумала о том, что мы ему наказ давали несколько лет назад, а тут прям работы в день выборов,- рассказала 20 сентября жительница улицы Новосибирской, которая сняла на видео работу по укладке асфальта.
Также бердчанка добавила, что видеоролики были сделаны 19 сентября. На обоих из них изображен Михаил Овсепович, только в первом видео он повернут спиной, а во втором он дает указания рабочим, повернувшись на камеру лицом. Горожане недовольны произошедшим.
До самого Михаила Овсепяна редакции "Курьер. Среда. Бердск" дозвониться не удалось. За комментарием мы обратились к председателю ТИК Бердска Наталье Фокиной. Председатель объяснила, что во время выборов в комиссию поступали разные жалобы на других кандидатов, которые людям доказать не удалось. Видео с укладкой асфальта Наталья Фокина видит в первый раз, впрочем и без видео жалоба подобного рода не поступала. Как предполагает председатель, если данный инцидент расценивать, как подкуп избирателей, то бердчанам следует обратиться в суд.