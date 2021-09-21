Ногу ампутировали пермскому стрелку: Состояние Тимура Бекмансурова остается крайне тяжелым

Устроившему стрельбу в госуниверситете Перми Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу по колено, сообщает телеграм-канал Shot.
Он пока не приходил в сознание. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Как утверждает телеграм-канала Baza, по мнению врачей, его жизни ничего не угрожает.
«Почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния... Единственный фактор, который ему угрожает — возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ампутировать ногу до колена пришлось из-за образовавшихся тромбов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в свой вуз и устроил бойню. Погибли 6 человек, 29 получили огнестрельные ранения и различные травмы при падении с высоты.
Накануне расстрела он написал пост, в котором назвал людей "биомусором" и подробно описал, как на протяжении нескольких лет готовился убивать.
По последним данным, охранник, который получил первые пули от стрелка, выжил, хотя ранее считался погибшим. Его транспортировали в Москву вместе с еще шестью тяжелыми ранеными.
Премьер Мишустин выделил 18,5 млн рублей на компенсацию семьям погибших и пострадавшим.