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Ногу ампутировали пермскому стрелку: Состояние Тимура Бекмансурова остается крайне тяжелым

3:53:329/21/2021
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Левую ногу отрезали до колена из-за образовавшихся тромбов. Врачи опасаются, что у него могут отказать почки.

Пермскому стрелку ампутировали ногу. Тимур на выпускном и при расстреле в вузе

Устроившему стрельбу в госуниверситете Перми Тимуру Бекмансурову ампутировали левую ногу по колено, сообщает телеграм-канал Shot.

Он пока не приходил в сознание. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Как утверждает телеграм-канала Baza, по мнению врачей, его жизни ничего не угрожает.

«Почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния... Единственный фактор, который ему угрожает — возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ампутировать ногу до колена пришлось из-за образовавшихся тромбов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 20 сентября студент первого курса юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров пришел с ружьем Huglu в свой вуз и устроил бойню. Погибли 6 человек, 29 получили огнестрельные ранения и различные травмы при падении с высоты.

Накануне расстрела он написал пост, в котором назвал людей "биомусором" и подробно описал, как на протяжении нескольких лет готовился убивать.

По последним данным, охранник, который получил первые пули от стрелка, выжил, хотя ранее считался погибшим. Его транспортировали в Москву вместе с еще шестью тяжелыми ранеными.

Премьер Мишустин выделил 18,5 млн рублей на компенсацию семьям погибших и пострадавшим.

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