Симптомы рака: как ваши ногти сигнализируют о признаках смертельного заболевания

Тревожные цифры говорят о том, что выживаемость больных раком снижается. Виной тому была изоляция, которая помешала диагностировать большое количество раковых заболеваний на ранних стадиях. Однако ранняя диагностика имеет решающее значение для повышения шансов на выживание. Некоторые признаки на ногтях требуют немедленной медицинской помощи.
Рак продолжает наносить ущерб странам во всем мире, особенно после того, как пандемия привела к значительной задержке жизненно важных методов лечения. Однако раннее обнаружение рака может значительно повлиять на исход болезни. Органы здравоохранения выделили широкий спектр симптомов, на которые следует обратить внимание. Они указали, что знаки на гвоздях также должны вызывать тревогу, пишет express.co.uk.
Данные, опубликованные ранее в этом году, показали, что более 100000 человек пропустили направление в больницы с потенциальным раком кожи в 2020 году.
Меланома, один из самых смертоносных видов рака кожи, является самой быстрорастущей формой болезни.
Частота этого заболевания у британских пациентов за последние два десятилетия удвоилась и, как ожидается, будет расти и дальше из-за пропущенных направлений.
Однако при ранней диагностике и лечении хирургическое вмешательство часто приводит к ремиссии у большого числа пациентов.
Наиболее частые признаки заболевания обычно проявляются на поверхности кожи в виде родинки или язвы.
Тем не менее, по данным Американской академии дерматологии, некоторые признаки на ногтях также могут быть ранним предупреждающим знаком.
В записи блога на веб-сайте Harvard Health говорится: «Американская академия дерматологии
«Меланома может развиваться под ногтями рук и ног и вокруг них. «По данным AAD, он часто появляется на большом пальце или большом пальце ведущей руки или ноги.
«Признаки меланомы вокруг ногтей включают коричневую или черную полосу под ногтем, шишку или узелок под ногтем, более темную кожу вокруг ногтя, ноготь, который приподнимается и отрывается от ногтевого ложа, или расщепление ногтя. середина ногтя.
«Меланома становится все более распространенным явлением с возрастом, и при раннем обнаружении она хорошо поддается лечению».
Другие изменения кожи, такие как сыпь, ямочки или покраснение, часто упоминаются как общие признаки заболевания.
Кровотечение, изъязвление и необычно зудящая кожа также требуют неотложной медицинской помощи.
Хотя эти признаки будут появляться на любом участке тела, чаще всего они появляются на спине у мужчин и на ногах у женщин.
Меланома является пятым по распространенности раком в Великобритании, на нее приходится 16 200 новых случаев рака и 2300 случаев смерти.
Анализ данных NHS показал, что с марта 2020 года по февраль этого года количество направлений пациентов с подозрением на рак кожи сократилось на 20 процентов.
По данным ассоциации дерматологов, в мае 2020 года наблюдалось резкое снижение числа диагнозов рака меланомы: было диагностировано только 54 процента ожидаемых случаев.
К августу того же года эти цифры немного выросли до 69 процентов от ожидаемого числа.
Подавляющее большинство случаев возникает из-за чрезмерного пребывания на солнце, причем на солнечные ожоги приходится девять из 10 случаев.