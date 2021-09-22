В Бердске оглашен окончательный список новых депутатов горсовета после выборов-2021

19 сентября 2021 года на территории города Бердска Новосибирской области состоялись выборы депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 - № 27, результаты которых решениями окружных избирательных комиссии одномандатных избирательных округов № 1 - № 27 от 21 сентября 2021 года признаны действительными.
В голосовании приняли участие 32 338 избирателей, что составило 38,14% от числа избирателей, включенных в списки избирателей.
Избранными депутатами признаны:
Овсепян Мкртыч Овсепович
Минин Иван Сергеевич
Князев Дмитрий Сергеевич
Ковалевский Андрей Геннадьевич
Онищенко Сергей Александрович
Невеличко Елена Владимировна
Перфилова Евгения Юрьевна
Пилько Андрей Геннадьевич
Титов Дмитрий Сергеевич
Данилов Павел Борисович
Уварова Светлана Геннадьевна
Бауэр Николай Николаевич
Яцков Олег Михайлович
Брагин Аркадий Владимирович
Арутюнов Борис Павлович
Захаров Владимир Юрьевич
Мукасеев Александр Андреевич
Бухаров Андрей Александрович
Шаталов Алексей Геннадьевич
Постников Владимир Александрович
Белова Елена Викторовна
Осин Алексей Викторович
Чуркина Людмила Ивановна
Болтрукевич Константин Владимирович
Лапицкий Семен Юрьевич
Голубев Владимир Александрович
Гук Константин Андреевич.