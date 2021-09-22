Почему обещавшая "дать в морду" не явилась в суд Новосибирска, рассказал глухонемой таксист из Искитима

Глухонемой таксист Дмитрий Кривошеев, получивший побои от 43-летней пассажирки, поблагодарил всех, кто его поддерживал на протяжении всего досудебного следствия.
Напомним, что инцидент произошел 5 июля 2021 года. Водитель "Яндекс. Такси" Дмитрий Кривошеев вез пассажирку с улицы "25 лет Октября" до дома на улице Фрунзе. Пассажирка оказалась пьяна и на протяжении всей поездки спала.
Когда Дмитрий довез женщину до места назначения, то попытался разбудить ее и сообщить об оплате за проезд. Поскольку мужчина глухонемой, то знак об оплате поездки он показывал жестикулируя. Женщина начала искать деньги в сумке, а параллельно бить и оскорблять таксиста. Пассажирка не постеснялась в выражениях. Произошедшее таксист снял на видеорегистратор. Удары каблуком приходились Дмитрию прямо по лицу. Сумма поездки составила 207 рублей.
На следующий день водитель в расстроенных чувствах не вышел на работу. За 4 года своего труда он не встречал подобного поведения. Помимо этого, в приложении Яндекса высвечивалась информация, что таксист не может разговаривать. Объявление по этому поводу висело и в салоне автомобиля, но пассажирку это не остановило. После произошедшего, клиентка такси стала писать жалобы на водителя, тогда то и Кривошеев решил выложить видео в интернет. На сторону Дмитрия встали сотни людей. Отзывчивые новосибирцы даже подарили водителю более 8 тысяч рублей и предложили поменять авто. Вчера, 21 сентября административное дело о таксисте и пассажирке было рассмотрено мировым судьей 1 судебного участка Дзержинского судебного района. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
В прокуратуре добавили, что женщину признали виновной в оскорблении, то есть в унижении чести и достоинства человека в неприличной форме.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", на заседание суда обвиняемая не явилась. Наша редакция поинтересовалась у Дмитрия Кривошеева, доволен ли он решением суда и не собирается ли обращаться за моральной компенсацией, но водитель на эти вопросы ответить затруднился. При переписке с ним выяснилось, что он не знает из-за чего женщина решила не являться в суд.
Как сообщал Дмитрий ранее, он бы не пошел в полицию, если бы пассажирка извинилась, но как оказалось, она даже после огласки ситуации в СМИ, не сделала этого. Женщина даже продолжила писать таксисту негативные сообщения вконтакте.
Тем временем, за страницей Кривошеева в социальных сетях следит множество людей. Сам мужчина из Искитима. Неравнодушные со всех городов пишут молодому человеку слова поддержки и устраивают флешмобы в его честь.