В Пермском крае похоронили первых убитых стрелком во время нападения на университет

В Пермском крае похоронили первых жертв стрелка, пришедшего в университет, чтобы расправиться с любыми представителями людей, которых он так ненавидел.
В Перми прошли церемонии прощания с Екатериной Шакировой 19-ти лет и Ярославом Арамелевым 19-ти лет. В Лысьве простились с 18-летней Ксенией Самченко. Они стали первыми, кто попал под прицел 18-летнего первокурсника Тимура Бекмансурова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября в Перми произошла трагедия. Вооруженный студент пришел к зданию Пермского университета и начал стрелять во всех, кто попадался на его пути. Жертвами стрелка стали 6 человек, пострадали 43.
На вызов после сообщения о выстрелах прибыли сотрудники ППС, которые обезвредили стрелявшего. Страшно подумать, сколько человек мог убит Бекмансуров, если бы не действия прибывших на вызов правоохранителей.
Напомним, что стрелок был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу.