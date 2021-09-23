В России запретят тратить детские пособия от Путина на определенные товары

23 сентября аппарат комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подтвердил информацию о том, что в октябре ведомство рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"», в котором предлагается указать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых россияне не смогут тратить пособия на ребенка.
Отметим, что авторами законопроекта выступают депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова. Они предлагают разработать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться.
Таким образом, должен появиться механизм, который будет контролировать покупки родителей целевыми средствами. В качестве примера соответствующего механизма называется открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета», на который государство могло бы перечислять средства.
Речь идет о ежемесячных детских пособиях, минимальный размер которых может составить около 400 рублей, а максимальный — более 29 тысяч рублей.
Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев утверждает, что все государственные выплаты должны ходить исключительно на детей, а не вредные привычки родителей: алкоголь или сигареты