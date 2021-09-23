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23.09
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В России запретят тратить детские пособия от Путина на определенные товары

4:53:249/23/2021Фото: Pixabay
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Госдума в октябре рассмотрит данный законопроект.

О разработках данного законопроекта стало известно еще в июле этого года
Сюжет: Все пособия Путина
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23 сентября аппарат комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подтвердил информацию о том, что в октябре ведомство рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 16 ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"», в котором предлагается указать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых россияне не смогут тратить пособия на ребенка.

Отметим, что авторами законопроекта выступают депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова. Они предлагают разработать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться.

Таким образом, должен появиться механизм, который будет контролировать покупки родителей целевыми средствами. В качестве примера соответствующего механизма называется открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета», на который государство могло бы перечислять средства.

Речь идет о ежемесячных детских пособиях, минимальный размер которых может составить около 400 рублей, а максимальный — более 29 тысяч рублей.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев утверждает, что все государственные выплаты должны ходить исключительно на детей, а не вредные привычки родителей: алкоголь или сигареты

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