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Новая мусорная свалка под Бердском угрожает обороноспособности России: Депутат Елена Белова ждет ответа от министра Шойгу

8:26:419/28/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам депутата, размещение полигона ТКО в непосредственной близости к бердскому аэродрому расходится с планами правительства по созданию базы экспериментальной авиации.

Мусорный полигон планируют разместить (на фото - слева) в непосредственной близости от жилья, кладбища и аэродрома
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Тема размещения нового мусорной свалки на границе с Бердском после сентябрьских выборов в Госдуму и бердский горсовет не затихла. Независимый депутат Елена Белова, которая уже год борется против полигона, продолжает поступательное движение за отмену его строительства.

Напомним, накануне выборов в Бердске прошел сход граждан, который принял резолюцию с требованием отменить планируемое строительство полигона отходов на границе Бердска и Искитимского района.

«Эти планы противоречат стратегии развития города Бердска, являющегося жемчужиной санаторно-курортного отдыха Новосибирской области, и не соответствует многим законным нормам. Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, активно включиться в процесс отмены этого неверного решения и добиться исключения полигона из территориальной схемы размещения отходов Новосибирской области», - решили бердчане.

А Елена Белова, которую вновь избрали депутатом бердского горсовета, сейчас ждет ответы из нескольких ведомств, куда она делала запросы в связи с частной мусорной свалкой.

- Я жду ответ из Минпромторга, который является правопреемником Минобороны в части собственности аэродрома «Бердск-Центральный». Он является препятствием для строительства полигона, поскольку полигон нельзя размещать в 15-километровой зоне взлетно-посадочной полосы. Срок ответа подходит уже на этой неделе. Ждут ответ от СибНИА им. Чаплыгина. Они не имели права давать разрешения, так как земельный участок им не принадлежит, согласно ответу Минпромторга. Я попросила руководителя СибНИА отозвать свое разрешение, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября Елена Белова.

По ее словам, Минпромторг заверил, что имеет далеко идущие планы на бердский аэродром, где планируется база для экспериментальной авиации. В случае сооружения мусорной свалки в километре, планы могут никогда не сбыться.
- Два эти объекта рядом существовать не могут. Есть угроза их срыва из-за свалки. Вряд ли закроют аэродром ради частного мусорного полигона. Это вопрос обороноспособности страны. Об этом я написала министру обороны Шойгу. Жду ответа — срок еще не пришел, - рассказала Белова.

Она подчеркнула, что после выборов борьбы за Бердск без нового полигона продолжится:
- С вновь избранными депутатами, всем горожанами, активистами мы должны объединиться, чтобы навсегда сказать «нет» этой теме.
А после того, как прокуратура Искитимского района проиграла суд в части публичных слушаний, Елена Белова намерена обратиться в прокуратуру Бердска, чтобы она защитила интересы бердчан от нежелательного и опасного соседства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне сентябрьских выборов депутат Госдумы Вера Ганзя обратилась к генпрокурору. По мнению парламентария, есть нарушения в работе ООО «Полигон», который занимается сооружением новой свалки на территории Искитимского района в непосредственной близости от бердского кладбища и аэродрома «Бердск-Центральный».

Она считает, что общественные слушания местные органы власти нарушили действующее законодательство, что компания «Полигон» предоставила недостоверную информацию, что экспертизу по свалке нельзя назвать объективной.

- Как следует из экспертного заключения, органом инспекции была проведена экспертиза непосредственно на территории Тюменской области, ХМАО-Югра, г. Нягань, то есть без выезда экспертов на место предполагаемого строительства полигона ТКО. Полагаем, что по этой причине эксперты не совсем объективно дали оценку риска здоровью населения, касающихся объектов I-II классов опасности, - указала в письме парламентарий.

Вера Ганзя настаивает на проверке генпрокуратурой законности выдачи санэпидзаключения Роспотребнадзором на размещение полигона, внесения его в территориальную схему обращения с отходами, которую подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В случае выявления нарушений депутат требует привлечь к ответственности виновных лиц.

Напомним, что новую мусорную свалку собираются разместить на земельном участке, находящемся в собственность крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева.

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