Путин: "Надо вытащить россиян из трущоб". В России запустят новую программу расселения аварийных домов

Новую программу расселения аварийного жилья запустят в России по поручению Владимира Путина. Как отметил президент, в нее войдут дома, признанные аварийными на начало 2021 года. По словам главы государства, переселенцы должны получить новое жилье уже в следующем году. Об этом российский лидер заявил 28 сентября на совещании по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.
"Отдельная важная задача – это создание современной, комфортной среды для жизни граждан. И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жиль" уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета", - отметил глава государства.
Кроме того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на совещании во вторник Путин заявил о повышении окладов военным и правоохранителям, о продолжении индексации пенсий в ближайшие годы, а также о единовременных выплатах семьям с детьми и пенсионерам в размере 10 000 рублей каждый год. По словам главы государства, деньги на это заложены в трехлетний бюджет.