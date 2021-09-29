Японские ученые выявили «элитные» антитела к коронавирусу: больше всего их у тяжело больных ковидом

Японские ученые создали «элитные» антитела, которые побеждают различные варианты коронавируса даже в чрезвычайно низких дозах, с помощью нового метода, который ускорил многомесячный процесс поиска таких необычных кандидатов в антитела до десяти дней.
Наши тела вырабатывают специфические антитела, чтобы предотвратить вторжение патогенов. Некоторые из этих антител являются нейтрализующими, которые цепляются за спайковый белок вируса, предотвращая его захват и перепрограммирование клетки в фабрику по производству вирусов. Так называемые «элитные» антитела, известные как широко нейтрализующие антитела, представляют собой редкие иммунные молекулы, способные не отставать от маскировки, используемой различными вариантами вируса для маскировки его спайкового белка, пишет medicalxpress.com.
«Моноклональные антитела, которые нейтрализуют вирус SARS-CoV-2, на сегодняшний день являются наиболее многообещающим терапевтическим вмешательством», - сказал руководитель исследования профессор Хиросимского университета Томохару Ясуда.
«Мутантные вирусы, устойчивые к действующим вакцинам, представляют собой потенциальный, но реальный риск в ближайшем будущем. Чтобы подготовиться к борьбе с такими вирусами и спасти людей от этих инфекционных заболеваний , нам нужно поторопиться в разработке эффективных лекарств против широкого мутанта SARS-CoV-2. штаммы ".
Но эти спасительные молекулы сложно найти. Исследователи должны проверить от сотен до сотен миллионов В-клеток в образцах крови пациентов, чтобы найти наиболее эффективных кандидатов, которые они могут улучшить и вырастить в лабораториях в качестве терапевтических моноклональных антител.
Выяснив типичные характеристики пациентов, которые могут нести «элитные» антитела, и оптимизировав процесс обнаружения, Ясуда и его коллеги резко сократили количество клеток, необходимых для скрининга, и ускорили идентификацию победивших кандидатов на антитела.
Восемнадцать выздоровевших пациентов были зачислены в качестве доноров крови для исследования с апреля 2020 года по январь 2021 года. Пациенты в возрасте от 23 до 93 лет перенесли COVID-19 разной степени тяжести. Образцы крови были взяты через две недели после того, как пациенты дали положительный результат на SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий COVID-19 - на основе теории реакции зародышевого центра на нейтрализацию выработки антител.
«Получение образцов крови от пациентов с тяжелой формой COVID-19 в течение четырех недель, в идеале, около восьми недель после первичной инфекции, позволяет эффективно получить эффективные элитные антитела», - пояснил Ясуда.
После анализа образцов пациентов они обнаружили, что, несмотря на то, что все они содержали нейтрализующие антитела, около 40% из них имели слабую активность или не имели активности против SARS-CoV-2.
Их результаты также показали, что 80% участников с тяжелой формой COVID-19 вырабатывали высокий уровень «элитных» антител, в то время как только 20-30% участников с легкими случаями имели такой уровень.
Новый метод успешно получил пять «элитных» кандидатов в антитела из 51 клетки от двух пациентов-доноров. Они создали модифицированные версии этих антител и обнаружили, что четыре из них работают против более опасных штаммов SARS-CoV-2 даже в малых дозах.
Все четыре антитела подавили варианты альфа и дельта, которые более заразны, чем исходный штамм нового коронавируса. Два из них также нейтрализовали бета-вариант, который, как известно, снижает эффективность некоторых вакцин.
Антитела показали эффективность IC50 при 3-20 нг / мл. IC50 - широко используемый показатель эффективности лекарства, он определяет, сколько лекарства необходимо, чтобы наполовину остановить биологический процесс. Исследователи заявили, что методы лечения антителами, которые в настоящее время проходят клинические испытания во всем мире, достигли эффективности IC50 на уровне 15-95 нг / мл.
По их словам, эта технология является первой в Японии для получения «элитных» антител, которые связываются с множеством угрожающих штаммов SARS-CoV-2.
«Наш подход может быть полезен для разработки препаратов на основе антител даже при других будущих пандемиях, а не только при мутантах SARS-CoV-2», - сказал Ясуда.
Их новый метод и четыре " элитных " антитела, которые они создали, теперь ожидают патентного одобрения. Следующим шагом исследовательской группы является разработка технологии, ускоряющей пандемическими темпами производство препаратов для лечения моноклональными антителами, эффективных против будущих штаммов SARS-CoV-2. Весь производственный процесс обычно занимает от одного до трех лет, от поиска жизнеспособных кандидатов до массового производства для медицинского использования.