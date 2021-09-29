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Слова соболезнования по поводу смерти: что говорят на прощании с умершими и как выражать слова скорби и утраты

2:00:249/29/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Несмотря на преобладание среди россиян православия, не стоит давать близким усопшего религиозные советы.

Совсем не подходит для прощания некрологический пафос и длинные официальные речи
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В круговороте повседневности люди нередко забывают о смерти, которая рано или поздно приходит к каждому. Человеческая психика заботливо выносит подобные мысли подальше от осознания. Именно поэтому уход человека из жизни становится ударом по привычной картине мира его близких.
Как только сознание сталкивается со смертью, оно становится уязвимым. В этот момент человеку просто необходима поддержка. Её выражение – тонкая задача, ведь необдуманное слово может болезненно восприняться близкими усопшего. Важно держать в голове правила, делающие слова соболезнования по-настоящему уместными и тёплыми.

Что пойдёт на пользу
Первое правило прощания с усопшим – простота. И речь перед гробом, и слова поддержки, должны быть лаконичными. В минимуме слов – максимум смысла. Длинные вычурные фразы в момент скорби просто не воспринимаются. Важно заранее продумать тот посыл, который будет в словах. Не стоит перегружать их информацией.
Не менее важным моментом является искренность. Пропавший от волнения голос, выступившие слёзы или сбившееся дыхание – нормальные признаки горя. Их появление в речи покажет близким усопшего, насколько вы разделяете их скорбь. Но отыгрывать эмоции искусственно нельзя. Окружающие моментально считают фальшь и могут глубоко оскорбиться.
Хороший инструмент – невербальная поддержка. Для этого вида общения не существует языковых преград. Близких, переживающих потерю, можно ободрить коротким объятием или положить руку на плечо. Если родственники усопшего всего лишь знакомые, то такие проявления могут выглядеть фамильярно. Здесь подойдёт понимающий долгий взгляд или рукопожатие.
Более существенной станет реальная помощь. Организация прощания, похорон и поминовения грузом ложатся на скорбящих. Здесь уместно предложить материальную или деятельную поддержку, но без излишней настойчивости.

От чего отказаться
Совсем не подходит для прощания некрологический пафос и длинные официальные речи. Последние затянут церемонию похорон, и скорее всего не отзовутся в душах присутствующих. Стихотворения и печальные оды будут только усиливать скорбь по усопшему.
Недопустимы слова осуждения относительно того, как близкие усопшего выражают горе. Останавливать их слёзы, заставлять собраться, не раскисать, взять себя в руки – это в условиях похорон считается грубостью. Спрятать скорбь за наигранной улыбкой в ущерб собственной психике способен не каждый.
Несмотря на преобладание среди россиян православия, не стоит давать близким усопшего религиозные советы. Человек мог придерживаться другого вероисповедания или философии относительно смерти. На похоронах предпочтительнее избегать вопросов религии, чем ошибиться.

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кладбищепохороны.
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