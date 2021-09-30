На Урале мать срочника объяснила трагическую гибель двоих солдат в ЗАТО Свободный

В закрытом военном поселке Свободный произошло сразу две трагедии: 27 сентября во время учений погиб 20-летний солдат-срочник Иван К. По одной из версий, он пошел за дровами, потерялся и, чтобы сориентироваться, залез на столб. Его ударило током, он упал со столба на землю, сумел стянуть горящую одежду и отползти на несколько метров, но в итоге умер от удара током. Днем позднее в этой же части погиб еще один солдат - 19-летний Михаил П. Солдат был поваром.
Новость повергла в шок общественность. Позже юрист общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин сообщил, что не верит в случайную гибель Ивана К.
- Очевидно, Ивана там просто довели, и он не видел другого выхода, как наложить на себя руки или попытаться сбежать. Военнослужащим надо сбегать из таких воинских частей. Брать с собой мобильные, связываться с родителями, с нами и просить помощи. Согласно статье 337 УК РФ, солдат срочной службы имеет право самовольно покинуть воинскую часть на время, не превышающее двое суток. И в течение этого времени заявлять о себе по месту прописки или в любом органе, где может рассказать о случившемся, – сказал юрист.
После этих трагических случаев в часть направили специальную комиссию из Минобороны. Журналисты "Курьер. Среда. Бердск" 30 сентября пообщались со знакомой одного из погибших - Михаилом. Известно, что 19-летний солдат родом из села Бердюжье (Тюменская область). Ольга рассказала, что семью Михаила знала, у парня есть младшая сестра.
- Конечно знала, об этой трагедии все слышали. Они живут в соседнем районе. Семья хорошая, Мишу отчим воспитывал. Младшая сестра еще есть. У меня у самой два сына, но они еще малы для армии. Но это очень страшно. Знаю, что в России есть такие части, и ведь не знаешь, куда ребенок твой попадет, - рассказала Ольга.
Также на связь с журналистами "Курьер. Среда. Бердск" вышла Елена Винокурова - мама солдата-срочника. Женщина рассказала, что их земляк служил в этой части.
- Земляк служил, вместе с сыном в учебке были, сына в ЗАТО Сибирский распределили, а некоторых в ЗАТО Свободный, вся информация по смерти есть в Интернете. Там мальчик погиб от менингита погиб, наши ребята в это время там были, не оказали помощь вовремя! Вообще, много таких случаев, даже про Кап Яр если сказать. Там погиб Максим, тоже не оказали помощь, - делится Елена Винокурова.
Между тем, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова попросила разъяснить причины смерти Ивана К., который якобы потерялся на учениях. - Меня беспокоит противоречивость информации, поступающей оттуда. То солдат сбежал, то он отстал, непонятно вот это все. Эти противоречивые показания и общественность волнуют. Мы должны четко услышать, что случилось, почему случилась такая трагедия, - сообщила омбудсмен.
Отметим, что в сети стала распространяться информация, что ранее в этой части погибло еще несколько военнослужащих, однако официальной информации пока нет.