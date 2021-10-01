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Почему некоторые люди никогда не заболеют коронавирусом, а некоторые моментально им заражаются

5:30:249/30/2021,Боб Йирка, Medical XpressФото: pixabay.com
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Работа исследователей привела их к OAS1, ферменту, который реагирует на передачу сигналов интерферона, вызывая иммунный ответ при обнаружении вируса SARS-CoV-2.

По мере развития глобальной пандемии стало ясно, что у некоторых людей при заражении COVID-19 симптомы гораздо более серьезные, чем у других
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Большая группа исследователей, связанных с множеством учреждений в Великобритании и Бразилии, частично раскрыла тайну того, почему одни люди менее устойчивы к COVID-19 от природы, чем другие. В своей статье, опубликованной в журнале Science , группа описывает свое исследование системы интерферона и ее роль в борьбе с вирусом SARS-CoV-2, пишет medicalxpress.com.

По мере развития глобальной пандемии стало ясно, что у некоторых людей при заражении COVID-19 симптомы гораздо более серьезные, чем у других. Действительно, было обнаружено, что некоторые люди вообще не проявляют никаких симптомов, в то время как другие настолько заболевают, что умирают. В рамках этой новой попытки исследователи провели обширный скрининг экспрессии генов, стимулированных интерфероном , чтобы выделить возможные ферменты, участвующие в предупреждении иммунной системы об инфекции. Интерфероны представляют собой сигнальные белки, которые предупреждают организм при обнаружении инвазивных объектов, таких как бактерии и вирусы.

Работа исследователей привела их к OAS1, ферменту, который реагирует на передачу сигналов интерферона, вызывая иммунный ответ при обнаружении вируса SARS-CoV-2. Предыдущие исследования показали, что OAS1 прикрепляется к мембранам с помощью пренильной группы как часть процесса передачи сигналов. Предыдущие исследования также показали, что эта передача сигналов может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2. Отмечая его ценность в защите людей от COVID-19, исследователи изучили транскриптомы 500 пациентов с COVID-19, которые испытали широкий спектр симптомов, и обнаружили, что те, у кого не было пренилированного OAS1, испытали гораздо более серьезные симптомы. Почему некоторые люди рождаются без фермента, до сих пор остается загадкой, но работа команды может помочь создать новые типы вакцин против COVID-19 и других типов инфекций.

Заинтригованные своими открытиями, исследователи обратили внимание на другое млекопитающее, возможно, участвовавшее в пандемии, - подковообразную летучую мышь. Они обнаружили, что он не обладает формой пренилированного OAS1, который защищает людей от вируса, что помогает объяснить, почему вирус настолько смертоносен для этого вида. Это открытие также может помочь объяснить, почему летучие мыши являются такими частыми хозяевами для множества вирусов.

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