Четвертая волна коронавируса началась в Новосибирской области, заявил вирусолог Сергей Нетесов 1 октября на пресс-конференции.
— Я должен сказать, что у нас третья-то волна нормально не закончилась, и она фактически перешла в новую волну. Это связано с тем, что у нас обновились контингенты людей в школах — первоклассники пришли, в университетах. Кроме того, люди вернулись из отпусков, и это, конечно, опять всех снова перемешало. В добавление к этому у нас в конце июня начал доминировать штамм «дельта». Это все наложилось, и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболеваемости. Можете его называть продолжением третьей волны, можете назвать четвертой. Но он уже есть, — пояснил ученый, бывший директор центра биотехнологий "Вектор".
По его словам, среди тех, кто заболел коронавирусом без вакцинации, смертность в среднем 3–4%. Он уверен, что нужно носить маски на улице и ставить прививки, в том числе против гриппа.