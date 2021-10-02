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Скончался 42-летний пациент и еще 12 от коронавируса за сутки на 2 октября в Новосибирской области

9:05:3310/2/2021
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В ковидных госпиталях Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1952 пациента, в том числе 35 детей.

Еще 167 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

Оперативный штаб обнародовал данные о коронавирусе в Новосибирской области на утро 2 октября. За последние сутки в регионе выявили 167 новых случаев заражения ковидом. Теперь число заболевших с начала пандемии достигло 63 881, в том числе  5 387 детей. За прошедшие 24 часа выздоровел 141 пациент, а всего - 50 689 человек.

Число умерших за сутки превысило предыдущие показатели.

-Скончались еще 13 пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 82 года, 82 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 010 человек, - сообщили в субботу в региональном оперштабе.

В ковидных госпиталях Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1 952 пациента, в том числе 35 детей.

В отделениях реанимации находятся 220 человека, а 23 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Новосибирской области на 2 октября сделано 2 537 921 тест на коронавирус.

В областную статистику входят бердские цифры. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за минувшие сутки в городе выявлено 7 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего в Бердске заболевших насчитывается 2517 человек.

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