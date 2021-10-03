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Коронавирус способен провоцировать онкологию, заявил теледоктор Мясников

4:05:0810/3/2021
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По его словам, такие свойства теоретически присущи любому вирусу. Но ОРВИ при этом редко становятся причиной возникновения рака, заявил врач.

Врач Мясников: коронавирус может провоцировать развитие рака, как любой вирус

Коронавирус способен провоцировать появление онкологических заболеваний, сообщил Ura.ru теледоктор Александр Мясников. По его словам, такие свойства теоретически присущи любому вирусу.

Но ОРВИ при этом редко становятся причиной возникновения рака, заявил врач.

"Это не вирус папилломы человека, не вирус Эпштйна-барр, не вирус герпеса, которые могут провоцировать рак. Но вирус есть вирус", — сделал вывод Мясников.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ученые выяснили, что коронавирусные мутации появляются для того, чтобы быстрее и эффективнее заражать людей воздушным путем. Исследователи сравнили штаммы «альфа» и «дельта» с более ранними мутациями и определили, что вирус меняется для лучшей передачи по воздуху. Зараженные «альфой» люди способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители первых штаммов коронавируса.

Сейчас в России 97% инфицированных заражены дельта-штаммом, который считается более заразным и опасным.

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