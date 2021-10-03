Подробности жизни подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае: Зарезал директора клуба, женился в тюрьме, освободился летом 2021 года

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области Александр Лазарев освободился из мест лишения свободы в начале июля 2021 года. Он вернулся в город, где живут его жена и дочка. Лазарев получил срок 9 лет и 4 месяца в 2012 году за убийство.
В ходе конфликта 23 февраля он зарезал хозяина клуба «Апельсин». Тогда Лазареву было 20 лет, он работал автослесарем, был судим. за грабеж. Он сам пришел в полицию и дал признательные показания. Но местные жители говорили, что он взял чужую вину на себя, ведь хозяин клуба был мастером спорта по боксу.
С женой Лазарев познакомился по переписке из колонии. В 2017 году они поженились, у них родилась дочь. После освобождения он устроился подсобным рабочим к частному предпринимателю. Что его связывало с убитыми студентками, пока неизвестно.
По информации МК, Лазарев отбывал наказание в ИК №3 в Оренбургской области. В первую половину срока он «прославиться» как нарушитель режима. С апреля 2013-го по декабрь 2017 года его наказывали 11 раз, в том числе за злостные нарушения - отказывался от работы, попадался на проносе и хранении запрещенных предметов.
Затем он закончил профессиональное училище при колонии по специальностям «швея» и «мастер столярного дела». Был дневальным по отряду, посещал культмассовые мероприятия. В деле зарегистрировано 23 поощрения от администрации ИК. Но из-за нарушений его не отпустили по УДО.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", главк МВД по Оренбургской области официально объявил 30-летнего Александра Лазарева подозреваемым в расправе над тремя студентками медколледжа. Напомним, что недалеко от места преступления следователи нашли мужскую одежду со следами крови погибших девушек. Удалось выявить ДНК - она принадлежит Лазареву, его биометрические данные есть картотеке МВД. Сейчас он объявлен в розыск. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", власти Оренбуржья предлагают 1 млн рублей за информацию, которая поможет задержать убийцу.
Зверская расправа произошла в ночь на 30 сентября. В сгоревшей квартире обнаружили тела двух девушек, третье нашли на улице - видимо она пыталась убежать. Их тела уже отдали из морга родственникам для похорон. Предполагается, что перед смертью их напоили снотворным и убили спящими.