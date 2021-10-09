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О действии вакцины от коронавируса на пожилых людей рассказали в Минздраве

6:56:3410/9/2021Фото: Pixabay
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Эффективность прививки от COVID-19 для людей старшего возраста такая же высокая, как и у молодых - только реакция не такая бурная.

Вакцина действует на всех людей одинаково, независимо от возраста
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцина от коронавируса действует на пожилых не менее эффективно, чем на людей более молодого возраста. Об этом рассказала глава Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Как пояснила специалист, реакция на вакцину у пожилых людей не настолько «бурная», как у людей молодого и среднего возраста, однако это не говорит о том, что защита становится менее сильной — эффективность такая же, как и у остальных.

Известно, что у пожилых людей нежелательная реакция на введение вакцины случается в два раза реже — об этом напомнила Ткачева во время проведения конференции, которая проводилась в онлайн-режиме в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В России продолжается вакцинация населения от коронавируса. Известно, что привитые граждане реже заражаются инфекцией, и если это происходит — практически не получают осложнений.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Австрии бордель решил привлечь клиентов вакцинацией от ковида и дополнительными бонусами за это.

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прививкапожилыеэффективностьОльга Ткачёва
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