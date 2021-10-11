В Бердске тайно делят полномочия горсовета: Депутаты опасаются, что продавят новую мусорную свалку у городского кладбища

Вновь избранный в сентябре горсовет Бердска соберется на первую сессию в новом составе 14 октября. Основные вопросы повестки — формирование структуры депутатского корпуса и выборы председателя, которому предстоит руководить депутатами следующие 5 лет. Поскольку новый горсовет потерял в численности, предложили сократить число депутатских комитетов.
Сколько комитетов было и предлагается
В прошлом созыве, когда представительный орган бердской власти состоял из 33 человек, работало 5 профильных комитетов. В третьем созыве — с 2011-го по 2016 год — 25 депутатов были распределены по четырем комитетам. В сентябре 2021 года выбрали 27 народных представителей. И предлагают снова вернутся к четырем комитетам. Это депутатский комитет по бюджету, предпринимательству и управлению муниципальной собственностью в составе семи человек; комитет по градостроительству и городскому хозяйству (7 человек); по социальной и молодежной политике, культуре и спорту (6 человек); комитет по законодательству и местному самоуправлению (6).
Предыдущие пять лет функции комитетов распределялись так:
по бюджету и налоговой политике (7 человек);
по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью (7);
по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству (6);
по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту (6);
по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ (6).
В депутатском созыве, работавшем пятилетку 2011-2016, были созданы комитеты по направлениям:
по бюджету, финансам и налоговой политике, землепользованию и управлению муниципальной собственностью (6 человек);
по промышленности, предпринимательству, экологии, транспорту, строительству и городскому хозяйству (7);
по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, спорту, туризму и молодежной политике (5);
по законности, правопорядку, этике, работе с общественными организациями и СМИ, развитию местного самоуправления (6).
А новую свалку куда?
Некоторые избранные в сентябре-2021 депутаты обратили внимание на тот факт, что в предлагаемой структуре исчезли такие направления деятельности, как ЖКХ, землепользование и экология. Нет в списке комитета по ЖКХ. Его функции отдали комитету по промышленности. Так же распределили между комитетами и остальные важные составляющие городской жизни.
- Председатель горсовета Владимир Голубев единолично определил состав комиссии — четыре новичка и четыре опытных депутата. Нам всем нужно записаться в комитеты, которые он придумал — а они не совпадают с тем, что было в прошлом созыве, - рассказал «Курьер.Среда» один из участников первого собрания депутатского корпуса, состоявшегося 30 сентября.
Часть депутатов полагает, что перетасовка произошла не случайно, а с целью упрощения «проталкивания нужных определенному кругу» вопросов. Например, размещения частной мусорной свали на границе с Бердском. Скандальная тема продолжает будоражить умы бердчан и представителей власти, поскольку точка еще не поставлена.
Напомним, что депутат Елена Белова ожидает ответа от министра обороны Сергея Шойгу о том, как смогут соседствовать аэродром «Бердск-Центральный» и мусорный полигон. Экс-депутат Госдумы Вера Ганзя сделала свои запросы в различные инстанции. Она полагает, что бердский аэродром является единственной надеждой, которая сможет запретить свалку. Ведь местные и региональные власти уже дали добро, а экспертизу провели в Тюмени даже без выезда на место.
В горсовете свежая кровь
Впрочем, спикер горсовета Владимир Голубев, остающийся в должности до избрания нового председателя депутатского корпуса, считает подозрения напрасными. По его словам, ни одно направление городской жизни не останется без внимания депутатов. Он уточнил, что рабочую комиссию по подготовке к первой сессии, которая в том числе прорабатывает структуру горсовета, возглавляет Константин Болтрукевич.
- Я там рядовой, - отметил Владимир Голубев, рассказав, что 8 октября состоялось последнее заседание рабочей группы, где утвердили предложение оставить 4 депутатских комитета. - То же самое, что было в третьем созыве. Ничего нового придумано не было, вновь ничего не изобретали.
Отсутствие в названиях новых комитетов слов «ЖКХ», «экология» и «землепользование» не имеет злого умысла и не несет какой-то тайный смысл.
- Просто пока сделали сокращенное название комитетов. А все функции уже прописаны в регламентах. Полномочия комитетов останутся такими же, как в третьем созыве. Ни одно направление не выпадет из поля зрения. Еще мы хотим, чтобы более подробно вникать, например, в экологию, создать комиссии, которые совместно с администрацией будут решать различные вопросы. Тогда работа будет более продуктивной, - прокомментировал «Курьер.Среда» спикер горсовета.
Он отметил, что «новички» из депутатов в составе рабочей группы работали очень активно, вопреки опасениям.
- Я считаю положительным моментом то, что они свежим взглядом посмотрели на работу Совета и внесли свои предложения. Мы ждем от «новичков» новых идей. Я считаю, что они должны привнести свежую кровь и свежие мысли. Я не верю в то, что кто-то хочет сделать только хуже для города, - рассказал Владимир Голубев.
Новую структуру представительного органа власти Бердска на первой сессии представит депутатам руководитель рабочей группы. Но у народных избранников будет возможность перед голосованием обсудить и внести свои предложения.
- Мы прописали оптимальную, на взгляд членов рабочей группы, схему. Наше решение выносится на сессию, чтобы она начала работать не с чистого листа, а на какой-то основе. Может, депутаты предложат 6 или 7 комитетов, - подчеркнул Голубев.
Но он считает, что в каждом комитете должны работать не менее семи депутатов: - Смысла в комитете из пяти человек я не вижу. Двое заболели, третий забыл, осталось два. А к ним на заседание пришли 5 человек из администрации освещать тот или иной вопрос, например, бюджет. Это, по меньшей мере, некрасиво. И неэффективно.
Как сообщал «Курьер.Среда», в новый состав бердского депутатского корпуса вошли 15 депутатов из прежнего созыва. Из 27 вновь избранных — 13 представителей «Единой России», 5 от КПРФ, 7 самовыдвиженцев и по одному от ЛДПР и «Новых людей». Такой выбор сделали бердчане на выборах 17-19 сентября. Вероятно, единороссы и коммунисты создадут свои фракции.