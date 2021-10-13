В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация для определенных категорий работников. В управлении Роспотребнадзора разъяснили, что делать с теми сотрудниками, которые отказывается вакцинироваться.
Как сообщал "Курьер.Среда", 12 октября было выпущено постановление об обязательной вакцинации граждан, работающих в сферах, тесно связанных с общением с людьми. Это сотрудники торговли, ЖКХ, МФЦ, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-центров и других представителей профессий. Данная мера принимается с цель ограничить распространение коронавируса и прервать цепочку заражения на ранней стадии.
Сотрудники перечисленных сфер имеют право отказаться ставить прививку от коронавируса. Но в данном случае у работодателя есть право отстранять от работы отказников, причем период отстранения может составить все время введения ограничений. Это не противоречит Трудовому кодексу.
Конституционный суд дал разъяснение, что работодатель может отказать в выходе на работу непривитым сотрудникам, чтобы сохранить здоровье граждан. Если у работника есть медотвод, то он должен быть предоставлен по месту работы. В данном случае сотрудник будет работать в удаленном формате.