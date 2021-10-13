Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе

12:11:4810/13/2021
0

Работодателям дано указание отправлять непривитых работников домой на весь период введения ограничений.

Отказ прививаться может оставить человека без работы до конца пандемии. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса

В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавирусаModerna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавирусаЕщё 608 новости

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация для определенных категорий работников. В управлении Роспотребнадзора разъяснили, что делать с теми сотрудниками, которые отказывается вакцинироваться.

Как сообщал "Курьер.Среда", 12 октября было выпущено постановление об обязательной вакцинации граждан, работающих в сферах, тесно связанных с общением с людьми. Это сотрудники торговли, ЖКХ, МФЦ, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-центров и других представителей профессий.  Данная мера принимается с цель ограничить распространение коронавируса и прервать цепочку заражения на ранней стадии.

Сотрудники перечисленных сфер имеют право отказаться ставить прививку от коронавируса. Но в данном случае у работодателя есть право отстранять от работы отказников, причем период отстранения может составить все время введения ограничений. Это не противоречит Трудовому кодексу.

Конституционный суд дал разъяснение, что работодатель может отказать в выходе на работу непривитым сотрудникам, чтобы сохранить здоровье граждан. Если у работника есть медотвод, то он должен быть предоставлен по месту работы. В данном случае сотрудник будет работать в удаленном формате.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вакцинацияотстранение от работыотказ делать прививку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сделали прививку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе
12:11:48 10/13/2021
В Новосибирской области отказавшихся от вакцинации не допустят к работе
Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон
12:00:34 10/13/2021
Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон
БердскВ Бердске завелись лягушки в затопленных грунтовыми водами домах: Дренажные колодцы за 85 млн рублей не помогают
11:55:42 10/13/2021
В Бердске завелись лягушки в затопленных грунтовыми водами домах: Дренажные колодцы за 85 млн рублей не помогают
В Черногории обладателями «золотых паспортов» стали 166 человек, в том числе с известными фамилиями
11:32:02 10/13/2021
В Черногории обладателями «золотых паспортов» стали 166 человек, в том числе с известными фамилиями
Прокуратура Новосибирска проверяет коммунальщиков после провала автомобилей в яму с кипятком
11:13:12 10/13/2021
Прокуратура Новосибирска проверяет коммунальщиков после провала автомобилей в яму с кипятком
Иммунолог рассказал, сколько ждать, чтобы появились антитела после повторной вакцинации
11:05:41 10/13/2021
Иммунолог рассказал, сколько ждать, чтобы появились антитела после повторной вакцинации
Можно ли 14 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?
11:00:33 10/13/2021
Можно ли 14 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?
Наталью Поклонскую президент назначил послом в Кабо-Верде
10:51:10 10/13/2021
Наталью Поклонскую президент назначил послом в Кабо-Верде
В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса
10:49:45 10/13/2021
В Минздраве назвали причины для медотвода от вакцинации против коронавируса
Актер Никита Струков из «Улиц разбитых фонарей» обвиняется в педофилии и в спаивании детей
10:35:15 10/13/2021
Актер Никита Струков из «Улиц разбитых фонарей» обвиняется в педофилии и в спаивании детей