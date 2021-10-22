В Орске экс-прокурор Сергей Хворов опроверг причастность склада со смертельной водкой его супруге и объяснил причину своего увольнения после истории с суррогатом

Все помнят историю с паленой водкой на востоке Оренбуржья. Напомним, в начале октября в Оренбуржье случилась беда: более 40 человек пострадали, еще больше 30 умерли от отравления метанолом в суррогатной водке, склад которой обнаружили в Орске. Случаи отравлений были выявлены в шести населенных пунктах Восточного Оренбуржья: Красный Чабан, Акжаровка, Джасай, Комсомольский, Орск и Никольск. Журналисты «Курьер.Среда» даже побывал на этом самом складе, который «травил» весь восток Оренбуржья, пообщался с продавцами, близкими погибших и обвиняемых. Оказалось, что склад в Орске, где хранили суррогатный алкоголь, разлитый в бутылки известных марок, якобы принадлежала супруге орского зампрокурора одного из районов - Сергею Хворову. Офицера, который прослужил в органах прокуратуры около 20 лет, якобы убрали из-за скандала на всю страну с паленкой.
Журналисты «Курьер.Среда» 21 октября пообщались с пресс-службой прокуратуры Оренбургской области, чтобы узнать, связано ли увольнение высокопоставленного офицера Сергея Хворова с суррогатом, обнаруженном на складе его жены. Однако в ведомстве отказались говорить причину увольнения Сергея Викторовича.
Между тем, как рассказали «Курьер.Среда» коллеги запрокурора, его уволили не по статье, а отправили на пенсию, когда узнали про склад с паленкой.
- Его попросили уйти самому. Вообще, когда узнал, был очень удивлен, есть сомнения, что Сергей Викторович и его супруга знали про то, что на складе хранили алкоголь, - делится коллега бывшего запрокурора Октябрьского района Орска.
Кстати, буквально на днях была информация, что в Орске, помимо Хворова, уволили еще прокуроров Октябрьского и Советского районов. Но в областной прокуратуре эту информацию «Курьер.Среда» 21 октября не подтвердили.
Ну, а что же сам Сергей Хворов? Известно, что свой уход из прокуратуры он никак не комментировал. Но «Курьер.Среда» все же удалось пообщаться с экс-запрокурора Октябрьского района Орска. Разговор был короткий.
- На всю страну да, слышал. От меня нужно оправдание или что? Я не буду оправдываться, зачем и для чего? Да и вообще, комментировать ничего не хочу по этому поводу больше, - сообщил Сергей Хворов.
Кстати, пока неизвестно, работает ли склад на ТЗБ в Орске, где хранили суррогат. В последний раз, когда там были журналисты «Курьер.Среда», помещение было закрыто.
Другой коллега экс-зампрокурора в Орске рассказал, что тоже сомневается в причастности к сбыту суррогата Хворова. Собеседник рассказал «Курьер.Среда», что увольнять нужно и высших чинов, а не только тех, кто попадает под «горячую» руку.
- Видимо, никто не скажет уже ничего. Даже Следком, они же нам и подчиняются, если говорить простым языком. Все проверки же делает прокуратура. Сергей Викторович отличный руководитель, 20 лет проработал в органах. Строгий, но справедливый всегда, - отмечает коллега Хворова.
Между тем, отравления суррогатом зафиксировали не только в Оренбуржье, но и в соседней Свердловской области, а буквально на днях все в том же Оренбуржье 7-летняя девочка отравилась самогонкой своей бабушки.