Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком много

В Иванове в морге с телами покойников никто не церемонится. Появилось видео, на котором снято, как около морга лежат тела умерших, и их перекладывают в коридор, который также заполнен покойниками.
- Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом, - делится женщина на сайте IvanovoNews.
Комментарий на данное видео дала заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ №4 Елена Бойко. Она отметила, что ситуация в городе напряженная - очень много людей заражаются коронавирусом и тяжело болеют.
Как отметила специалист, морг их больницы единственный, что работает с коронавирусным умершими, поэтому нагрузка на сотрудников очень большая. В момент, который удалось снять местной жительнице, одному из санитаров стало плохо и перегружать тела пришлось всем, кто был свободен на тот момент. В настоящее время все покойники перегружены в хранилище.
Елена Бойко призвала россиян вакцинироваться, чтобы не допустить такого страшного исхода после заражения коронавирусом.