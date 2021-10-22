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Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком много

1:12:3210/22/2021
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В ивановских моргах не хватает мест для покойников, их складируют в коридоре, перемещая с улицы. Этот момент попал на видео и шокировал местных жителей.

В ивановском морге нет мест, тела лежат на улице. Фото: Pixabay
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Иванове в морге с телами покойников никто не церемонится. Появилось видео, на котором снято, как около морга лежат тела умерших, и их перекладывают в коридор, который также заполнен покойниками.

- Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом, - делится женщина на сайте IvanovoNews.

Комментарий на данное видео дала заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ №4 Елена Бойко. Она отметила, что ситуация в городе напряженная - очень много людей заражаются коронавирусом и тяжело болеют.

Как отметила специалист, морг их больницы единственный, что работает с коронавирусным умершими, поэтому нагрузка на сотрудников очень большая. В момент, который удалось снять местной жительнице, одному из санитаров стало плохо и перегружать тела пришлось всем, кто был свободен на тот момент. В настоящее время все покойники перегружены в хранилище.

Елена Бойко призвала россиян вакцинироваться, чтобы не допустить такого страшного исхода после заражения коронавирусом.

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