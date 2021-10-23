Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как бустерная вакцина против коронавируса сказывается на уровне антител? Исследование врачей

5:30:5710/22/2021,по NIH / Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
0

Ученые пишут, что у людей бустерная вакцина мРНК-1273 может улучшить продолжительность и эффективность защиты от инфекции верхних и нижних дыхательных путей любым из циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, включая Delta.

Ученые пишут, что у людей бустерная вакцина мРНК-1273 может улучшить продолжительность и эффективность защиты. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавируса

В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавирусаВакцина не защитит вас от коронавируса «Дельта», но надежно оберегает от смерти: новое исследованиеЕщё 623 новости

Бустерная доза вакцины мРНК-1273 COVID-19, введенная макакам-резус примерно через шесть месяцев после их серии первичных вакцин, значительно повысила уровни нейтрализующих антител против всех известных вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2, согласно новому исследованию Национальных институтов, ученых и коллег в области здравоохранения. Исследование, опубликованное в Science, также показало, что повышенные ответы нейтрализующих антител сохранялись в течение как минимум восьми недель после повторной вакцинации, были значительно выше, чем после серии первичных вакцин, и обеспечивали высокий уровень защиты, то есть способность значительно ограничивать распространение вируса от размножения в легких и носу. Эти данные предполагают, что усиление вызывает сильный ответ иммунной памяти и потенциально более длительный иммунитет, пишет Medical Xpress.

Исследователи также определили, что как вакцина мРНК-1273, разработанная для нацеливания на оригинальный вирус SARS-CoV-2, так и слегка модифицированная версия вакцины, нацеленная на бета- вариант, эквивалентны по своей способности усиливать ответы антител и защищать. Ученые Центра исследования вакцин, входящего в состав Национального института аллергии и инфекционных заболеваний NIH, возглавили проект вместе с сотрудниками из Университета Эмори; Bioqual, Inс.; Moderna, Inc.; и Университет Джона Хопкинса.

Это исследование было проведено шесть месяцев назад, когда бета-вариант SARS-CoV-2 был серьезной проблемой. Исследователи сосредоточили свое внимание на бета-варианте, поскольку, по словам исследователей, он неизменно демонстрирует наибольшую способность противостоять нейтрализации - вероятно, за счет снижения эффективности вакцины. Хотя Delta стала доминирующим вариантом вируса в Соединенных Штатах, из-за его высокой трансмиссивности, он обладает лишь промежуточной способностью сопротивляться нейтрализации, утверждают авторы исследования.

Ученые пишут, что у людей бустерная вакцина мРНК-1273 может улучшить продолжительность и эффективность защиты от инфекции верхних и нижних дыхательных путей любым из циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, включая Delta. Они отмечают, что это было бы особенно важно для поддержания защиты от тяжелых заболеваний и, возможно, ограничения легкой инфекции и передачи вируса. Их результаты подтверждают усиление вакцинации у пожилых людей, людей с уже существующими заболеваниями, людей из группы высокого риска и тех, кто плохо отреагировал на первичную вакцинацию.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете вкалывать бустерную вакцину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как бустерная вакцина против коронавируса сказывается на уровне антител? Исследование врачей
5:30:57 10/22/2021
Как бустерная вакцина против коронавируса сказывается на уровне антител? Исследование врачей
Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно
4:45:48 10/22/2021
Зеркальная дата 11.11.2021: что обязательно нужно сделать в этот особый день силы и как научиться думать сегодня только позитивно
Восточный гороскоп на 2022 год: Новый год Тигра в разных аспектах жизни человечка — любви, финансах, карьере
4:00:18 10/22/2021
Восточный гороскоп на 2022 год: Новый год Тигра в разных аспектах жизни человечка — любви, финансах, карьере
В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок
3:57:54 10/22/2021
В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок
Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах
3:22:30 10/22/2021
Голикова: Ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в 14 российских регионах
Топ-менеджеру "Новосибирскавтодора" вынесли приговор за взятки
3:04:53 10/22/2021
Топ-менеджеру "Новосибирскавтодора" вынесли приговор за взятки
Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман
3:00:44 10/22/2021
Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман
Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера
2:44:34 10/22/2021
Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера
Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину
2:23:56 10/22/2021
Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину
Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?
2:00:15 10/22/2021
Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?