Как бустерная вакцина против коронавируса сказывается на уровне антител? Исследование врачей

Бустерная доза вакцины мРНК-1273 COVID-19, введенная макакам-резус примерно через шесть месяцев после их серии первичных вакцин, значительно повысила уровни нейтрализующих антител против всех известных вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2, согласно новому исследованию Национальных институтов, ученых и коллег в области здравоохранения. Исследование, опубликованное в Science, также показало, что повышенные ответы нейтрализующих антител сохранялись в течение как минимум восьми недель после повторной вакцинации, были значительно выше, чем после серии первичных вакцин, и обеспечивали высокий уровень защиты, то есть способность значительно ограничивать распространение вируса от размножения в легких и носу. Эти данные предполагают, что усиление вызывает сильный ответ иммунной памяти и потенциально более длительный иммунитет, пишет Medical Xpress.
Исследователи также определили, что как вакцина мРНК-1273, разработанная для нацеливания на оригинальный вирус SARS-CoV-2, так и слегка модифицированная версия вакцины, нацеленная на бета- вариант, эквивалентны по своей способности усиливать ответы антител и защищать. Ученые Центра исследования вакцин, входящего в состав Национального института аллергии и инфекционных заболеваний NIH, возглавили проект вместе с сотрудниками из Университета Эмори; Bioqual, Inс.; Moderna, Inc.; и Университет Джона Хопкинса.
Это исследование было проведено шесть месяцев назад, когда бета-вариант SARS-CoV-2 был серьезной проблемой. Исследователи сосредоточили свое внимание на бета-варианте, поскольку, по словам исследователей, он неизменно демонстрирует наибольшую способность противостоять нейтрализации - вероятно, за счет снижения эффективности вакцины. Хотя Delta стала доминирующим вариантом вируса в Соединенных Штатах, из-за его высокой трансмиссивности, он обладает лишь промежуточной способностью сопротивляться нейтрализации, утверждают авторы исследования.
Ученые пишут, что у людей бустерная вакцина мРНК-1273 может улучшить продолжительность и эффективность защиты от инфекции верхних и нижних дыхательных путей любым из циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, включая Delta. Они отмечают, что это было бы особенно важно для поддержания защиты от тяжелых заболеваний и, возможно, ограничения легкой инфекции и передачи вируса. Их результаты подтверждают усиление вакцинации у пожилых людей, людей с уже существующими заболеваниями, людей из группы высокого риска и тех, кто плохо отреагировал на первичную вакцинацию.