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Мэр Новосибирска Локоть заразился коронавирусом и попал в больницу после прививки

6:08:3010/24/2021
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Анатолий Локоть из больничной палаты рассказал о своем здоровье: благодаря вакцинации у него нет осложнений.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заразился коронавирусом и попал в ковидный госпиталь. Фото: www.Instagram/@a_lokot


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, попавший в больницу 20 октября, рассказал о своем самочувствии. Градоначальник заразился коронавирусом, несмотря на то, что ранее поставил прививку против с COVID-19. Именно вакцинация, по оценке Локтя, позволила ему легко перенести заражение.

Своим состоянием Локоть поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

-Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй, - сообщил мэр столицы Сибири, пожелав всем новосибирцам здоровья.

В окружении Локтя сообщили, что врачи оценивают его состояние как хорошее.

Напомним, что отсутствие главы города на рабочем месте заметили после того, как начали отменять запланированные с его участием мероприятия. Как минимум 14 дней Анатолий Локоть проведет в изоляции, независимо от состояния здоровья.

С 22 сентября на больничном находится мэр Бердска Евгений Шестернин, сообщал "Курьер.Среда". По данным источников редакции, он появится на работе 25 октября.

Напомним, что водитель Шестернина скончался от коронавируса неделю назад.


 

 

 
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