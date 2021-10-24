Мэр Новосибирска Локоть заразился коронавирусом и попал в больницу после прививки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, попавший в больницу 20 октября, рассказал о своем самочувствии. Градоначальник заразился коронавирусом, несмотря на то, что ранее поставил прививку против с COVID-19. Именно вакцинация, по оценке Локтя, позволила ему легко перенести заражение.
Своим состоянием Локоть поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.
-Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй, - сообщил мэр столицы Сибири, пожелав всем новосибирцам здоровья.
В окружении Локтя сообщили, что врачи оценивают его состояние как хорошее.
Напомним, что отсутствие главы города на рабочем месте заметили после того, как начали отменять запланированные с его участием мероприятия. Как минимум 14 дней Анатолий Локоть проведет в изоляции, независимо от состояния здоровья.
С 22 сентября на больничном находится мэр Бердска Евгений Шестернин, сообщал "Курьер.Среда". По данным источников редакции, он появится на работе 25 октября.
Напомним, что водитель Шестернина скончался от коронавируса неделю назад.