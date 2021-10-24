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В США скончался российский миллиардер и ученый Валентин Гапонцев из списка Forbes богатейших россиян

6:25:3810/24/2021
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Ему было 82 года. Известность и состояние в $2,8 млрд ему принесли научные разработки в области лазерной физики. В списке богатейших он занимал 54-е место. 

Российский миллиардер Валентин Гапонцев умер в США. Фото: Википедия
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В США умер российский бизнесмен из списка Forbes Валентин Гапонцев. Ему было 82 года. Известность и состояние в $2,8 млрд ему принесли научные разработки в области лазерной физики. В списке богатейших он занимал 54-е место.

Гапонцев скончался 22 октября после продолжительной болезни, сообщает Forbes со ссылкой на источник из окружения семьи покойного.

Он долго боролся с онкологией.

Валентин Гапонцев — российский и американский физик и бизнесмен, совладелец компании IPG Photonics. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Сегодня IPG Photonics — один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, ее рыночная капитализация составляет $8,9 млрд.

В 1995 году ученый открыл производство промышленных лазеров в Германии, а в 1998 году — в США, где сейчас находится штаб-квартира IPG Photonics. У компании есть завод и в подмосковном городе Фрязино .С момента основания IPG Photonics бизнесмен проживал в Вустере, штат Массачусетс. В августе 2021 года миллиардер должен был приехать в Россию, но помешала пандемия.

В 2010 году Гапонцеву присудили Государственную премию РФ «за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи». В этом же году он был включен в список 28 выдающихся мировых ученых в области лазерной физики, техники и технологии.

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