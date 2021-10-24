В Новосибирске после обнаружения второго трупа на стройке ледовой арены СК начал проверку

В Новосибирске началась доследственная проверка по факту смерти мужчины на территории стройки ледовой арены. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении СКР.
-24 октября в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что в помещении «Бытового городка Бытовка 38», расположенного на ул. Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе Новосибирска обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту... проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении ведомства.
Незамедлительно после получения информации следователь выехал на место происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
-По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в управлении СКР по Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер.Среда", труп обнаружили в бытовке - строительном вагончике, где размещались строители - воскресным утром рабочие, пришедшие на смену.
Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть человека.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал об обнаружении трупа на той же стройплощадке 21 октября. Неизвестный мужчина залез на стройку ЛДС, упал в ров, зацепившись при падении ногой за арматуру. По этому трагическому происшествию Следственный комитет тоже проводит проверку.
Напомним, что ледовая арена строится к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.