В Бердске мать двоих детей 8 дней ждала результатов теста на коронавирус дошкольника. Диагноз подтвердился у 3-летней дочери

Возмущена ожиданием результатов теста на ковид бердчанка Наталья.
Как рассказала «Курьер.Среда» Наталья Водолазская, она воспитывает двоих детей. Ее 6-летний сын пришел из садика с температурой. Все симптомы заболевания были похожи на коронавирус. 11 октября у ребенка взяли мазок, однако результатов теста пришлось ждать больше недели.
- Результат пришел 19 октября. Должен же быть определенный период по срокам изготовления теста? Ну, 2-3 дня, но не столько же ждать! - произнесла Наталья 26 октября.
Помимо недуга сына у Натальи в этот же период заболела и 3-летняя дочь. 19 октября у малышки взяли мазок, однако в этот раз пришлось ждать чуть меньше - 6 дней. Результат теста был положительный.
- Сейчас дочке лучше, но на прошлой неделе было так плохо, что «скорую» вызывали. Парадокс в том, что у сына группа на карантин закрыта, но ковида у него нет, а у дочери есть. Почему у нас так долго делаются тесты? Мы 6 дней ничего не знали, выходили на улицу. Предпосылок к самоизоляции не было. К тому же, ко мне приходила моя мама. Она, как и все мы, не знала, что ребенок заболел ковидом. Она еще не привита и у нее сахарный диабет, - высказалась жительница Бердска.
Как утверждает мать, ей должны были позвонить медики и сообщить, чем конкретно лечить дочь.
- Мы начали антибиотики принимать. Пока никто не позвонил, - сообщила Наталья.
Впрочем, сейчас похожие симптомы, как утверждает Наталья, появились и у ее мужа. Мужчина уже записался на прием, но очень переживает, что результатов теста придется ждать, в лучшем случае, неделю.
В пресс-службе ЦГБ Бердска подтвердили, что ожидание результатов теста среди горожан присутствует.
- В связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой, количество сданных тестов очень большое, а оформление, отправка и обработка каждого из них, с соблюдением всех необходимых норм, требует индивидуального времени. Поэтому медработники просят граждан отнестись с пониманием, - заявили в пресс-службе.
Напомним, что ранее сообщалось, что что на 25 октября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 815 жителей. Для определения точного числа заболевших было взято 219 тестов. Выздоровели и выписались 2476 человек.