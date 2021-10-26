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Побочные эффекты однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» у молодых людей от 18 до 30 лет: реакции на другие российские вакцины от коронавируса

3:19:2110/26/2021,Ирина Новая
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Научный центр имени Гамалеи готовит к выпуску вакцину от коронавируса, подходящую подросткам старше 12 лет.

Основной пласт «побочек» в молодом возрасте касается места укола. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Осенью 2021 года третья волна коронавируса плавно перетекла в четвёртую. Суточная заболеваемость россиян превзошла собственные рекорды. Темпы вакцинации же далеки от совершенства – привиться успело меньше трети населения при целевых показателях в 80%.

Основным препятствием к иммунизации выступает страх побочных явлений, особенно у молодёжи до 30-ти лет. Многие ошибочно полагают, что их организм способен легко перенести коронавирус и без прививки. Разбираемся, каких реакций на вакцины ждать самой молодой прослойке россиян.

«Спутник Лайт»

Препарат популярен благодаря простоте использования. Всего одна инъекция способна дать неплохую защиту даже от новых штаммов.

Основной пласт «побочек» в молодом возрасте касается места укола. В течение первых суток оно теплеет, ощущается уплотнение и боль. Если возникла местная аллергия, добавляется зуд и покраснение до 8 сантиметров в диаметре. Эффекты должны самоустраниться за 2 дня.

Самочувствие после прививки напоминает простуду: немного поднимается температура, появляется боль и першение в горле. Картина наблюдается примерно у седьмой части вакцинированных.

Молодые люди нередко отмечают головную боль, отсутствие аппетита, сонливость. В единичных случаях возникает головокружение и обморок.

Эффекты «Спутника V» совпадают с «Лайтом», после второй дозы они могут выражаться сильнее из-за более редкого типа аденовируса в составе вакцины.

«Ковивак»

Классическая вакцина ещё молода в плане исследований, поэтому назвать «побочки», характерные для молодёжи, пока сложно.

Общими эффектами инструкция называет болезненное плотное место укола, подъём температуры и головная боль. С небольшой вероятностью проявляется аллергия или увеличиваются лимфоузлы.

«Эпиваккорона»

Позиция общества относительно эффективности препарата заставляет его всё реже появляться на прививочных пунктах. То же касается и «Эпиваккороны Н».

Исследования показали минимум побочных явлений – болело только место укола. Инструкция допускает небольшое повышение температуры после прививки.

Вакцина подросткам

Научный центр имени Гамалеи готовит к выпуску вакцину от коронавируса, подходящую подросткам старше 12 лет. Судя по исследованиям вакцины «Спутник V», препарат будет похожим по составу, только активного компонента будет меньше.

Директор центра Александр Гинцбург рассказал об основном побочном эффекте у подростков. Им оказался подъём температуры не выше 37,4°. Испытания продолжатся до лета 2022 года. Широко использовать вакцину планируют начать с грядущего января.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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