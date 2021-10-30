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В Новосибирской области в сентябре 2021 года скончались от коронавируса в 4 раза больше пациентов, чем в 2020-м

8:41:5610/30/2021
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В целом в регионе увеличилась смертность, сообщили в Росстате.

В Новосибирской области естественная убыль более тысячи человек только за сентябрь 2021 года. Фото: Public Domain Pictures
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Новосибирской области Росстат опубликовал данные по смертности среди жителей региона.

Оказалось, что смертность от коронавируса в сентябре стала больше в четыре раза, если сравнивать ее с прошлогодним показателем за тот же период. Последние данные по смертности от ковида в этом году — 360 погибших, предыдущий показатель — 90 смертей.

Всего за сентябрь скончались 3 492 человека, что на 206 больше показателя за прошлый года. Теперь в регионе естественная убыль составляет 1 081 человек.

С лета этого года в России стали сильно увеличиваться показатели смертности от коронавируса. Антирекорды бьются чуть ли не ежедневно, последний был зафиксирован в пятницу, 29 октября, когда от ковида скончались 1 163 человека.

Как сообщал "Курьер.Среда", вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность от коронавируса за октябрь выросла почти на 24% по сравнению с сентябрем.

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смертностьубыль населениякоронавирусРосстат
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